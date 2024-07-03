誆回收再利用租工廠棄置廢棄物　2黑心商海削近億被求處重刑

▲桃園地檢署指揮保七總隊、桃園市環保局於去年12月在楊梅區查獲邱姓、鄧姓被告租用民間工廠堆置廢棄物，環局稽查人員現場蒐證。（資料照／保七總隊提供）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園地檢署去年底指揮保七總隊、環境部環管署北區管理中心、桃市環保局等單位在楊梅區查獲邱姓、鄧姓男子涉嫌對外聲稱擁有廢塑膠再利用許可文件，可合法從事廢棄物回收再利用，招攬廢棄物處理業務，卻私下將廢棄物堆置在租用廠房、土地棄置，居中牟取近億元不法利益；桃園地檢署偵結依詐欺、廢清法等罪嫌將邱姓、鄧姓男子提起公訴，並向法院聲請沒收其等近億元之犯罪所得，因邱、鄧2人到案後推諉卸責且犯後態度不佳，檢方向具體求刑4年8月，以資儆懲。

桃園地檢署檢察官李柔霏接獲情資後，指揮保七總隊第三大隊、環境部環境管理署北區環境管理中心、桃園市環保局共同偵辦43歲邱姓男子、45歲鄧姓男子等人為某環保公司負責人，為獲得高額不法利益，對外宣稱領有廢塑膠再利用許可文件、廢棄物清除許可，可合法從事廢棄物之再利用，而廣為招攬廢棄物處理業務，實則將收集廢棄物，在楊梅區楊湖路、中興路等地區堆置在租用廠房、倉庫或土地上棄置，未為任何再利用與合法處理，甚至在堆置容量飽和後，再外運至另行承租之宜蘭縣冬山鄉廠房棄置。

▲桃園地檢署指揮保七總隊、桃園市環保局於去年12月在楊梅區查獲邱姓、鄧姓被告租用民間土地堆置大量廢棄物。（資料照／保七總隊提供）

案經桃園地檢署執行搜索並向法院聲請羈押邱姓男子，法院雖裁定交保，但桃檢檢察官提出抗告，終將邱姓男子羈押，並查扣大貨車1輛、曳引車5台、房產2棟、土地6筆、環保公司名下帳戶；桃檢還查出同案鄧姓男子等人堆置之廢棄物體積高達10,324.618立方公尺，重量達3,758.161公噸，其犯罪所得高達9,865萬1,726元，造成土地所有人損害非輕，更造成國土環境造成嚴重破壞，檢方偵查終結，對被告邱姓、鄧姓男子依詐欺、廢清法等罪嫌起訴，並向法院聲請沒收其等近億元之犯罪所得；此外，因邱、鄧2人到案後推諉卸責且犯後態度不佳，檢方向具體求刑4年8月，以資儆懲。

桃園地檢署強調，保護自然生態，讓環境永續發展，為桃檢致力之目標，業者切勿以合法之名，行非法之實，籲請業者切勿心存僥倖，以身試法。