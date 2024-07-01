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大陸 大陸焦點 特派現場

「法拉利F8」行駛中自燃！後半段燒到剩車架　車主淚：2年前剛買

▲▼法拉利燒成廢鐵。（圖／翻攝自澎湃新聞）

▲法拉利燒成廢鐵。（圖／翻攝自澎湃新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

上海北橫通道西向東外灘方向天目路入口至浙江北路出口6月29日13時23分發生一起法拉利轎車自燃事故，車輛後半部分被燒得面目全非。29日晚，法拉利姜姓車主表示，車輛是在代駕過程中發生的事故。此前車是借給朋友的，朋友通過打車平台高德叫了安巡代駕還車，在還車路上車輛發生自燃。

據《澎湃新聞》報導，姜男回憶，「當天下午，我朋友打電話給我，說車子的水箱爆了，我說你拍個影片給我。我想水箱爆了，大不了送去4S店維修，我就發給他一個4S店的定位。結果過了十幾分鐘他又打電話給我，說車子自燃了。」之後，他作為車主，趕到了事故現場。

「這個車有手動擋、自動擋兩個模式，代駕應該是沒調成自動擋，用手動擋1擋一直以五六十碼的時速開，發動機長時間高轉速導致過熱」，姜男推測，一開始水箱爆了冷卻液流出來了，之後可能沒採取降溫措施。

他說，目前車輛已拖到消防部門，預計30天內會給火災事故認定書。

發生事故後，姜男嘗試聯繫代駕公司。截至6月30日中午，僅有代駕司機與其保持聯繫，「代駕公司我連聯繫方式都沒有，包括高德平台也沒聯繫過我，我只有代駕的聯繫方式。我問代駕要服務保單，因為我是要起訴他們公司的，他到現在也沒有發給我，說要等火災事故認定書。」

姜男表示，起火車輛型號是法拉利F8 Spider，2022年9月購買，落地總價500多萬（人民幣，下同），買的商業險保額是200多萬元，即使按現在的二手價，「保險金額是覆蓋不了的。」

目前，姜男準備將安巡代駕起訴至法院。公開信息顯示，安巡代駕隸屬上海安巡科技有限公司，該公司2021年1月成立，註冊資本100萬元。

6月30日下午，安巡代駕相關工作人員表示，「已關注到該事件，目前公司內部在走流程，後續將與車主取得聯繫，具體情況將與車主當面溝通交流。」

此外，高德平台工作人員表示，事故相關情況平台內部也在調查，目前還需要一段時間。

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