秘書室助理員涉約砲偷拍+強盜性侵懸案　桃園市消防局回應了

▲針對秘書室楊姓助理員於20年前涉嫌強盜性侵案，桃園市消防局指出，楊員已停職，靜待司法審判結果。（資料照／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市消防局秘書室楊姓助理員去年2月間涉嫌約砲女網友，還趁對方服藥後性侵得逞，事後刪除對話紀錄不告而別，警方比對DNA發現他還涉北市2002至2003年間3起持刀強盜性侵懸案，桃園地檢署已於今年3月起訴並移審，全案正由桃園地院審理，目前楊男羈押中；桃園市消防局指出，針對楊員涉案部分，此案部分已逾追溯期，但消防局仍依公務員懲戒法程序，停止其職務且將案件移送懲戒法院審理，後續將依相關程序靜待司法審判結果。

檢警調查，40歲已婚楊男於去年2月21日凌晨1時許在某交友軟體找尋約砲對象，因而結識某女網友，還駕車趕赴女方位於台北住處，因女網友躁鬱症發作，吃藥後全身無力且逢生理期無意發生關係，楊男仍不顧其拒絕性侵得逞，事後刪除雙方在交友軟體、Line對話紀錄等訊息後離去，女網友於凌晨打電話向家人求救，事後因病發住院，同時向北市警方報案。

北市婦幼警察隊於去年10月3日上午至楊男位於桃市消防局秘書室辦公室搜索，在其電腦內發現「花冊」檔案，內有多名女子遭偷拍影片與照片等檔案，除受害女網友外，還有其他受害女子偷拍影片，經查受害女子也是某交友軟體會員，警方主動聯繫被害女子，才知慘遭楊男偷拍。

桃檢複訊時，楊男坦承與女網友有過親密關係，但否認對其性侵，辯稱不知道女網友為身心障礙患者，因其要求發生性關係，且談妥發生一夜情；女網友則指控，當時病發藥效發作又適逢生理期，她拒絕卻遭楊男硬上，事後只想趕快清洗，沒想到楊男趁其沐浴清洗時，刪除其手機對話資料逕自離去等事實。

桃園市消防局表示，楊姓人員職稱與服務年資因事涉個資法，不便提供；有關楊員涉及的性侵強盜懸案，已逾20年追訴期限，且發生時間楊員並非消防局服務任內，消防局仍依公務員懲戒法程序停止其職務，並將案件移送懲戒法院審理中，消防局後續將依相關程序，靜候司法審判結果。