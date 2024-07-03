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社會 社會焦點 保障人權

南港女警撿到香奈兒包帶回家　辯「一時昏了頭」下場曝

▲南港警分局警備隊徐姓小隊長因涉嫌侵占拾獲的香奈爾錢包遭分局函送法辦。（圖／記者張君豪翻攝）

▲南港警分局警備隊徐姓小隊長拾獲民眾香奈兒皮包竟佔為己有。（圖／記者張君豪翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

慘！北市南港警分局警備隊徐姓女小隊長，在轄區拾獲吳姓正妹香奈兒皮包，回辦公室在「拾得物系統」上不實登載「不具名民眾於某路，拾獲金融卡2張」，以此侵佔香奈兒包及現金656元。士林地檢署偵結，依侵占遺失物、公務員登載不實罪起訴，向法院聲請簡易判決。

從警已達33年資歷的徐警（54歲），去年11月4日晚間6時許，在重陽路某停車格拾獲一只香奈兒皮包，起貪念的她返回辦公室後，打開電腦於「拾得物系統」上，登載「不具名民眾於112年11月5日6時在南港區某路口，拾獲金融卡2張」等不實內容。

事後警方依規定通知吳姓正妹來認領時，但吳女向警方反映，當初報案遺失香奈兒荔枝皮錢包要價不貲，但警通知領回僅剩「2張卡片」讓她難以接受。

▲▼ 香奈兒 。（示意圖／記者黃宥寧攝）

▲徐警侵佔民眾香奈兒皮包，連錢包內656元也A走。（示意圖／記者黃宥寧攝）

所幸承辦警員細心，聽聞失主說法發現案情並不單純，加上拾獲卡片者是警備隊徐姓小隊長，分局督察組知悉後立即指示警員調閱監視器釐清案情，確認是徐女拾獲錢包後，未把拾獲錢包登載遺失物清單，卻私下占為己有，連皮包內數百元現金也要貪，徐女接受督察約談坦承自己看到名牌包「一時昏了頭」，才會把香奈兒錢包占為己有。

南港分局火速自清自檢，將徐女依觸犯侵占遺失物、偽造文書兩罪函送士林地檢署偵辦、並火速簽處2小過處分，分局強調全力配合檢方調查已飭警紀。

檢方根據徐女自白、吳女警詢中指訴等，依侵占遺失物、公務員登載不實罪起訴，向法院聲請簡易判決。

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