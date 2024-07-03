南港女警撿到香奈兒包帶回家　辯「一時昏了頭」下場曝

▲南港警分局警備隊徐姓小隊長拾獲民眾香奈兒皮包竟佔為己有。（圖／記者張君豪翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

慘！北市南港警分局警備隊徐姓女小隊長，在轄區拾獲吳姓正妹香奈兒皮包，回辦公室在「拾得物系統」上不實登載「不具名民眾於某路，拾獲金融卡2張」，以此侵佔香奈兒包及現金656元。士林地檢署偵結，依侵占遺失物、公務員登載不實罪起訴，向法院聲請簡易判決。

從警已達33年資歷的徐警（54歲），去年11月4日晚間6時許，在重陽路某停車格拾獲一只香奈兒皮包，起貪念的她返回辦公室後，打開電腦於「拾得物系統」上，登載「不具名民眾於112年11月5日6時在南港區某路口，拾獲金融卡2張」等不實內容。

事後警方依規定通知吳姓正妹來認領時，但吳女向警方反映，當初報案遺失香奈兒荔枝皮錢包要價不貲，但警通知領回僅剩「2張卡片」讓她難以接受。

▲徐警侵佔民眾香奈兒皮包，連錢包內656元也A走。（示意圖／記者黃宥寧攝）

所幸承辦警員細心，聽聞失主說法發現案情並不單純，加上拾獲卡片者是警備隊徐姓小隊長，分局督察組知悉後立即指示警員調閱監視器釐清案情，確認是徐女拾獲錢包後，未把拾獲錢包登載遺失物清單，卻私下占為己有，連皮包內數百元現金也要貪，徐女接受督察約談坦承自己看到名牌包「一時昏了頭」，才會把香奈兒錢包占為己有。

南港分局火速自清自檢，將徐女依觸犯侵占遺失物、偽造文書兩罪函送士林地檢署偵辦、並火速簽處2小過處分，分局強調全力配合檢方調查已飭警紀。

檢方根據徐女自白、吳女警詢中指訴等，依侵占遺失物、公務員登載不實罪起訴，向法院聲請簡易判決。