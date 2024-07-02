社區游泳疑遭偷拍！悍女從高處跳水抓傷男鄰居...這下悲劇了

▲陳姓女子在社區游泳池疑郭姓男住戶持手機拍攝，竟從泳池高處跳水、抓傷郭男挨告。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者黃宥寧／台北報導

鄰居撕破臉！新北市陳姓女子於社區游泳池邊，懷疑郭姓男住戶持手機拍攝，竟爬上水療池朝郭男方向一躍而下，郭男當場嚇壞，右手也被抓傷，事後驗傷提告。士林地檢署偵結，依過失傷害罪將陳女起訴，並向法院聲請簡易判決。

這起糾紛發生於去年盛夏，陳女在社區公設游泳池邊，發現郭姓男鄰居疑持手機朝她拍攝，雙方因此爆發口角爭執，陳女情急之下跑到水療池後方朝郭男身邊跳下，郭男來不及閃避，右上臂、右肩因此受傷。事後，郭男驗傷提告。

陳女挨告後否認說，「我沒有爬上水療池後方跳下抓傷人」，檢方為求謹慎傳喚救生員還原現場狀況。救生員指出，當天郭男慌張上岸求助表示被抓傷，並要求紀錄、幫忙拍照傷勢。

檢方認陳女從非跳水點高處跳下，落水點就在郭男身旁，未保持安全間隔，意外傷及郭男，依社區泳池工作日誌管理表、醫院診斷證明等，依過失傷害罪將陳女起訴。

至於，郭男另稱陳女涉犯傷害罪，經檢方調查，雙方雖因郭男持手機朝陳女拍攝引發衝突，但救生員指出是因郭男持手機拍攝，陳女才搶其手機，後來又有接觸爭執，陳女就爬到高處朝其丟石頭，但沒有丟到從該處跳下，認當時陳女只是想從高處跳水，是想趕走郭男。

檢方認為尚缺乏陳女傷害郭男身體之主觀犯意，所為核屬疏虞過失，難憑郭男片面指訴，就依傷害罪論處，若此部分成立犯罪，因與過失傷害為同一事實，應為聲請簡易判決處刑效力所及，不另為不起訴處分。