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汽燃費明開徵電子帳單錯認「真的以為是假」　公路局教1關鍵辨識

▲屏東監理站提醒未繳汽燃料費車主，未在10月31日前繳納會被罰 。（圖／屏東監理站提供，下同）

▲自用車及機車汽車燃料使用費，於每年7月1日至7月31日徵收 。（示意圖／屏東監理站提供）

記者蔡亞樺／台北報導

自用汽機車的汽車燃料使用費7月1日起徵收，公路局近期陸續寄出汽燃費繳納通知書，有民眾收到電子繳款單，以為是新型郵件詐騙手法，但公路局查證後發現並非詐騙，確實是由公路局寄發繳費單，檢查郵件寄送者的英文字母就能辨別真偽。

詐騙型態日新月異，電費、國道通行費曾經都出現過詐騙簡訊，誘導民眾點進假的網址連結進行繳費，也有假的監理服務網址，通知民眾罰單未繳，連結相當逼真，有人因此受害被騙。

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普羅大眾現今對於這類詐騙手法格外小心，最近就有民眾在臉書社團「爆料公社」張貼在電子信箱收到一封署名交通部公路局的汽燃費電子繳款單，信件附上線上繳費的網址連結，引起不少網友討論表示，詐騙越來越多、台灣詐騙天堂。

公路局看到後進行查證，確認該電子繳費單是公路局寄送到email的汽燃費繳費單，不是假的。公路局指出，通常由政府機關寄發的電子郵件，寄件者網址結尾處出現英文字母gov.tw，是政府的英文縮寫，研判是真的。

今年自用車開徵數約1978萬輛，公路局指出，目前汽燃費繳費單包括紙本、簡訊、電子繳款單等形式，去年約20%的人使用線上繳費，民眾也可到超商多媒體機台列印單據繳納。另汽燃費簡訊已全面改成「111」政府專屬短碼簡訊平台發送，留意簡訊號碼也能辨別。

公路局表示，自用汽車及機車燃料使用費於每年7月開徵，繳費期間7月1日起至7月31日，如未依規定繳納將處以300元至3000元罰鍰，並移送行政執行。

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