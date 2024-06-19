蘇花改開放白牌機車通行「今年底前試辦」　設機慢車專用道

▲蘇花改中仁隧道預計今年底開放白牌機車通行。（示意圖／記者游芳男攝）

記者李姿慧／台北報導

受0403花蓮地震影響，原定蘇花改中仁隧道暑假要試辦白牌機車行駛確定要延後了。公路局表示，因應地震搶災，中仁隧道改善工程停工約2個月，目前已規劃今年底前完工，屆時將試辦行駛白牌機車，試辦期半年，若成效良好，將可正式通行。

蘇花改研擬試辦白牌機車行駛，規劃開放白牌機車行駛中仁隧道，屆時可從花蓮一路行駛到和平，原定暑假7月開始試辦，未料4月3日花蓮發生大地震後，公路局將工程機具全面調度前往搶災，導致中仁隧道改善工程被迫停工2個月，5月底終於重新復工，不過也讓蘇花改試辦行駛白牌車確定延期。

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公路局交通管理組主任工程司林天祿表示，當時規劃今年暑假試辦蘇花改中仁隧道行駛白牌機車，剛好遇到0403花蓮大地震，所有機具都移往受災區，讓今年上半年已開始進行的中仁隧道改善工程暫緩下來，現行已經重新啟動工程，預估今年底前將可完成，屆時就可試辦中仁隧道通行白牌機車，現行最南邊的仁水隧道已可以通行白牌機車，屆時將可往上延伸到中仁隧道。

林天祿指出，蘇花改中仁隧道車道旁有路肩，原本是讓緊急救護車輛通行，未來將規劃為機慢車專用道，屆時讓白牌機車通行，若有緊急救護需求，白牌機車可靠邊，讓緊急救護車輛通行，不會影響緊急救護。

林天祿表示，蘇花改試辦白牌機車通行已是趨勢，今年底蘇花改中仁隧道試辦白牌機車通行後，預估試辦半年觀察其駕駛行為、秩序和安全，並設定相關觀測指標，若情況良好，將提報交通部同意後，將可正式通車和常態行駛，至於未來是否擴大路段，將視試辦情況後再評估。