TPASS上路滿周年破5.7億使用人次　乘車金得主7／16公布

▲TPASS通勤月票上路滿周年，累計約5.74億人次使用。（圖／記者李姿慧攝）
記者蔡亞樺／台北報導
TPASS通勤月票去年7月1日上路迄今屆滿一周年，公路局統計至6月30日止，累計約5.74億人次使用，今年上半年較去年下半年TPASS運量成長6%，公路局指出，TPASS慶周年乘車金活動超過10萬人登錄，將於7月16日抽出得主。
TPASS推出至6月30日止，全國累計約768.8萬人次加值購買；今年6月全國約有60.5萬人次加值購買TPASS，包括基北北桃約47.6萬人次、中彰投苗約2.3萬人次、南高屏約7.5萬人次、桃竹竹苗約1.9萬人次、東部3縣市約0.9萬人次、雲嘉嘉生活圈約0.3萬人次。
使用月票搭乘公共運輸人次部分，公路局指出，6月全國約有4848萬人次使用月票，包含台鐵409.9萬人次、捷運(含輕軌)2293.4萬人次、公車(含市區公車及公路客運)1884.1萬人次，以及其他運具(含公共自行車及渡輪)260.5萬人次。
公路局表示，TPASS上路實施已滿週年，隨著全國各縣市陸續推動及民眾習慣的養成，TPASS通勤月票使用狀況持續穩定成長，今年上半年約2.96億人次使用，較去年7月至12月TPASS運量成長6%。
另外，「TPASS慶週年乘車金大放送」抽獎活動規劃鐵粉獎、熟客獎、新客獎等3個獎別，最高有1.5萬TPASS乘車金，公路局表示，6月30日截止登錄共有超過10萬人完成登錄，並將於7月16日抽出幸運得主，呼籲民眾一起用行動支持TPASS。
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