TPASS上路滿周年破5.7億使用人次　乘車金得主7／16公布

去年6月30日實施交通違規記點新制，汽車駕駛人若一年記滿12點，吊扣駕照2個月，但達6點駕駛人可申請自費講習，一次3小時、費用600元，公路局統計截至今年5月底，申請參加扣抵違規自費講習多達7272人，為方便民眾申請，今（1日）起開放線上預約。