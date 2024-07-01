違規記點自費講習近一年破7千人　今起開放線上預約

▲公路局設置道路交通安全講習系統平台，即日起可線上預約自費講習。（示意圖／取自公路局官網）

記者蔡亞樺／台北報導

去年6月30日實施交通違規記點新制，汽車駕駛人若一年記滿12點，吊扣駕照2個月，但達6點駕駛人可申請自費講習，一次3小時、費用600元。公路局統計截至今年5月底，申請參加扣抵違規自費講習多達7272人，為方便民眾申請，今（1日）起開放線上預約。

去年交通違規記點新制上路，引來職業駕駛團體與行人路權團體諸多不滿，交通部重新修正「道路交通管理處罰」條例，放寬併排臨停、騎樓違停8項交通微罪不開放檢舉及相關規定，今年6月30日實施，其中也將自費參加講習由1年1次修正為2次，每次講習3小時、1小時200元。

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公路局表示，為方便民眾申請，設置道路交通安全講習系統平台，7月1日起，民眾可至監理服務網/交通違規/道安講習相關/道路交通安全講習報名平台申請報名，線上報名平台亦有教導民眾如何申請，節省民眾電洽或親自至監理機關申請之時間。

為了解講習課程辦理情形，公路局指出，6月17日起講習後也實施評量及問卷調查，掌握講師授課滿意度、教室相關設備滿意度及了解參加講習者學習情形，以精進道安講習辦理情形。

公路局提醒，民眾可經由監理服務網、監理服務APP查詢違規點數，1年內記違規點數達12點者，需要吊扣駕駛執照2個月。請大家務必遵守交通規則，共同維護交通安全。