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鐵公路體檢C級邊坡　李孟諺：省道、台鐵「全面增設監測系統」

▲▼基隆潮境公園連接北寧路路口，發生大量土石崩塌 。（圖／公路局提供）

▲基隆潮境公園連接北寧路路口6月3日發生大量土石崩塌。（資料圖／公路局提供）

記者李姿慧／台北報導

6月3日台2線基隆潮境公園路段邊坡崩塌，交通部長李孟諺要求國道、省道、台鐵、高鐵1個月內檢視C級邊坡，李孟諺今（20日）於部務會報聽取「鐵、公路邊坡監測安全精進作為」報告後指示，各單位須於時限內完成檢視工作，邊坡較多的省道和台鐵應全面增設自動監測系統，「及早監測、提早預警、提早防範」。

交通部長李孟諺今聽取「鐵、公路邊坡監測安全精進作為」報告，高公局簡報指出，為加強國道邊坡安全，轄區604處邊坡每處C級邊坡皆有裝設自動化監測儀器，共設有3131支監測儀器，並導入科技管理自動傳輸監測資訊，掌控邊坡穩定狀況。另高公局與中央氣象署合作，預計113年6月底再增設至90座自動氣象站，即時掌握國道沿線周邊氣候資訊。

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高鐵邊坡部分，鐵道局指出，高鐵邊坡多屬人工邊坡且已施作相關邊坡保護設施，高鐵公司持續辦理各項精進作為，包括自動化監測站之更新與升級、高科技設備之應用及完成高鐵邊坡維護與管理手冊等，以確保邊坡安全。另因應鐵路機構有相關邊坡維管規範，「鐵路邊坡維護管理規範」審議作業預計113年底前頒布實施。

台鐵邊坡部分，台鐵公司表示，為確實追蹤掌握轄管邊坡狀況，將委由專業顧問公司辦理邊坡科技巡檢作業，由遠方運用衛星技術、航空飛機廣域測繪、光學雷達建模等，輔以科技方式快篩診斷台鐵邊坡崩塌潛勢，讓預警能更早、處置應變更好。另台鐵也與氣象署合作開發客製化劇烈天氣監測系統，鐵路全線有96處即時雨量監控警示，113年6月底前再增加2處，即時掌握現地氣候確保營運安全。

▲基隆潮境公園旁台2線日前山崩。（資料照片／記者徐文彬攝）

▲基隆潮境公園旁台2線6月3日發生崩塌。（資料圖／記者徐文彬攝）

省道邊坡部分，近年因極端氣候及短時強降雨，山區道路易受損，加上0403地震後餘震不斷，公路局表示，除加強邊坡檢測，已就各邊坡安全進行管理制度和總體檢工作，並提改善措施，包括導入先進的技術如無人機進行科技巡檢、光學雷達及衛星技術建模，全面監測邊坡。特別是對邊坡滑動、土石流、順向坡等進行重點關注和進行改善，並滾動檢討邊坡分級，引進國外新科技掌握自然邊坡不確定地質因素，進行有效監測及改善。

由於李孟諺日前要求鐵、公路主管機關1個月完成C級邊坡盤點與加強監測，李孟諺今也在部務會報指示，相關單位須依檢視結果積極進行相關邊坡防護工程及監測工作。另針對自然邊坡較多的省道及台鐵系統，應全面增設自動監測系統，如經費上有所不足，請公路局及台鐵局主動提報公建計畫陳報行政院爭取經費，全面掌控邊坡變化情形，並據以立即做出因應措施，保障鐵公路系統通行安全。

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