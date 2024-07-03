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芬蘭總統：習近平撥打一通電話　就能結束俄烏戰爭

▲▼ 芬蘭總統史塔布（Alexander Stubb）。（圖／路透）

▲芬蘭總統史塔布。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

俄烏戰爭開打進入第3年，芬蘭56歲總統史塔布（Alexander Stubb）2日受訪時表示，現今的俄羅斯相當依賴中國，其依賴程度已經來到這種地步，也就是只要中國國家主席習近平打一通電話，就能結束烏克蘭戰爭，「如果他說『是時候開始和談了』，俄羅斯將會被迫這樣做，別無選擇」。

彭博分析，史塔布的這番話顯現烏克蘭盟友對於中國支持俄羅斯的做法越來越感到失望，指責北京政府向克里姆林宮提供武器技術與零件，協助莫斯科繞過國際貿易限制。數據顯示，中國大陸去年占俄羅斯貿易總額約28%左右，高於2021年的19%。相較之下，歐盟在俄羅斯貿易份額從36%降至17%。

談及烏克蘭戰爭，習近平宣稱北京政府維持中立，指責俄羅斯攻擊平民、威脅動用核武。中國大陸原則上反對國際制裁，稱其只尊重聯合國支持的制裁措施，指責美國及其盟友透過軍援烏克蘭助長戰爭。

歐盟最親俄、匈牙利總理奧班（Viktor Orban）2日敦促烏克蘭與俄羅斯進行對談，迅速停火。不過史塔布並不同意這項觀點，強調現階段不可能推動停火，如今需要進行真正的和平談判，呼籲歐洲加強對烏克蘭的支持，「我們現在能幫助烏克蘭越多，戰爭結束的速度就越快。」

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