烏克蘭「收復蛇島」最新畫面曝光　砲火掩護空降登島交戰

▲烏克蘭6月30日公布一段蛇島戰役未曾曝光的畫面。（圖／翻攝自烏克蘭國家安全局）

記者詹雅婷／綜合報導

俄烏戰爭2022年開打至今已邁入第3年，兩軍一大爭奪戰便是蛇島戰役，烏國守軍拒絕投降痛罵俄羅斯「去你X的」聲名大噪，並成功收復蛇島。烏克蘭國家安全局（SBU）6月30日公布一段蛇島戰役未曾曝光的畫面，烏軍部隊登島開火射擊，穿越早已淪為廢墟的建築區，發動進攻。

Newsweek報導，烏克蘭國家安全周日透過社群平台Telegram發文提到，烏克蘭部隊2022年6月在蛇島發動一場極其重要的行動，重新奪回蛇島具有戰略重要性，從那時開始，敵人逐漸從黑海撤離。

影片一開始是空襲蛇島的空拍畫面，接著可見烏軍搭乘直升機接近蛇島，在砲火掩護之下，成功登上蛇島，一邊開火射擊、一邊穿越建築廢墟，與俄軍交戰。Newsweek無法獨立核實這段影片。

Звільнення о. Зміїний: унікальні кадри воїнів СБУ



У червні 2022 року спецпризначенці ЦСО «А» СБУ разом із бойовими побратимами з ГУР МОУ та ЗСУ провели унікальну та надзвичайно важливу операцію.



Пам’ятаємо Героїв України, які віддали свої життя у цій битві.



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烏克蘭國防部情報總局長布達諾夫（Kyrylo Budanov）先前曾說過，蛇島是民用、貿易、軍事方面的戰略要地，「無論是誰控制蛇島，都能夠隨時從各個方向封鎖民用船隻航向烏克蘭南部，並攻擊烏克蘭西部」。

基輔獨立報報導，蛇島距離敖德薩州約35公里，由於其戰略重要性，在俄羅斯全面入侵烏克蘭初期就被俄軍占領。

在收復蛇島之後，烏克蘭在削弱俄羅斯黑海艦隊方面取得一大成功，摧毀或停用至少約三分之一船隻。