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北韓：美日韓聯合軍演　3國已經發展為「亞洲北約」

▲▼北韓領導人金正恩。（圖／路透）

▲北韓領導人金正恩。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

北韓表示，美日韓舉行的「自由刀刃」（Freedom Edge）軍演，不僅是挑釁行為，也表示三國已經發展為「亞洲版本的北約」。

北韓中央通信社（KCNA）6月30日報導，政府批評美日韓聯合軍演是「亞洲北約」。北韓外交部也表示，平壤不會忽略美國與其盟友領導的軍事集團強化，並將透過積極與壓倒性的回應，保護區域和平。

《路透社》指出，北韓長期譴責，美國與南韓聯合軍演是在預演入侵，以及華府與首爾敵對政策的證據。北韓外交部也在一份聲明中寫道，華府持續努力在日韓與北約之間建立連繫，其中一例就是南韓試圖向烏克蘭提供武器。

此前，南韓表示將審查直接向烏克蘭提供武器的可能性，抗議北韓領導人金正恩與俄國總統普丁近期簽署的共同防禦協議。另一方面，南韓與美國曾指控北韓向俄國提供武器用於烏克蘭戰爭，但被朝俄領袖否認。

▲▼美國尼米茲級航母「羅斯福號」（USS Theodore Roosevelt）。（圖／路透社）

▲▼美軍航母「羅斯福號」及「自由之刃」軍演時直升機起落。（上圖／路透；下圖／達志影像／美聯社）

▲▼美日韓舉行「自由刀刃」（Freedom Edge）軍演美國航空母艦「羅斯福號」（USS Theodore Roosevelt）一架直升機。（圖／達志影像／美聯社）

美日韓領袖去年舉行三方峰會，同意每年舉行聯合軍演，在面對平壤核武威脅及中國持續擴張區域影響力之際，展現團結姿態。三國於今年6月27至29日舉行首場多域聯合軍演「自由刀刃」（Freedom Edge），旨在強化防禦導彈、潛艇與空襲的能力，涉及戰鬥機、海軍驅逐艦、美軍核動力航空母艦「羅斯福號」（USS Theodore Roosevelt）等。

 
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