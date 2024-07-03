俄國歐洲最親密盟友　匈牙利總理首訪烏克蘭

▲匈牙利總理奧班與烏克蘭總統澤倫斯基會面。（圖／翻攝X「Anton Gerashchenko」）



記者張靖榕／綜合報導

匈牙利被視為歐洲少數的親俄國家之一，但總理奧班（Viktor Orban）2日罕見出訪烏克蘭，這是他在俄烏於2022年2月開戰以來，首次訪問烏克蘭，並與總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）會面。此行目的在於說服澤倫斯基考慮「停火」，以加速和莫斯科當局的和平談判。

身為普丁親近盟友、過去多次批評西方援助烏克蘭政策的奧班，2日與澤倫斯基共同亮相，「我請總統考慮我們是否能收回命令，以達成停火協議為優先，加速和平談話。」他說一個有限期的停火協議，能夠幫助加速和平談話，「我與總統探索這個問題的可能性，我對於他誠實的答案與協商相當感激。」

事實上，早在俄軍於2022年跨越邊境入侵烏克蘭後，奧班就多次反對西方國家軍事援助烏克蘭，並提出停火結束戰爭的提議。然而奧班的提議無異於要烏克蘭束手就擒，讓被侵犯的領土拱手讓人，挨打卻不起身捍衛國土。

根據烏克蘭總統辦公室，澤倫斯基拒絕了奧班的提議。

烏克蘭總統澤倫斯基副幕僚長卓夫科瓦（Ihor Zhovkva）1日即表示，儘管在奧班訪問基輔期間，烏方會給予奧班表達想法的機會，但澤倫斯基的立場很明顯。