川普稱「1天結束烏俄戰爭」　俄駐聯合國大使打臉：不可能

▲川普多次宣稱若他成為總統，將可以在一天之內結束烏俄戰爭。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

美國前總統川普（Donald Trump ）多次宣稱，若他成為總統，將可以在一天之內結束烏俄戰爭；俄羅斯駐聯合國大使3日打臉回應，「不可能在一天內解決。」

根據《美聯社》報導，川普上週在與總統拜登（Joe Biden）的辯論中表示，「如果我們有一位真正的總統，一位被普丁尊重的總統，那他（普丁）永遠不會入侵烏克蘭。」而他在2023年5月也曾說，他會在24小時內解決烏俄戰爭。

▲俄羅斯駐聯合國代表涅班濟亞。（圖／路透）



俄羅斯駐聯合國大使涅班濟亞（Vassily Nebenzia）則向記者打臉川普說法，「烏克蘭危機不可能在一天內解決。」

涅班濟亞指出，戰爭本有機會在2022年4月結束，當時烏俄雙方正在土耳其伊斯坦堡進行談判，但當時西方國家的支持者阻止了和平協議，還要求基輔當局繼續和俄羅斯對抗，「澤倫斯基正在四處推銷他所謂的和平計劃，這當然不是和平計劃，而是一個笑話。」

俄羅斯總統普丁在6月14日、烏克蘭和平峰會前夕提出，只要烏克蘭放棄加入北約、撤出俄軍佔領的東部4個州，俄羅斯就會立刻停火展開談判。