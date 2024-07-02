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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

不贊成藍修選罷法！黃國昌：將提修正動議　連署比照總統副總統選罷法

▲民眾黨立委黃國昌主持時事聯訪記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲民眾黨立委黃國昌主持時事聯訪記者會。（圖／記者林敬旻攝）

記者袁茵／台北報導

立院國民黨團日前提《選罷法》修正案，希望提高罷免門檻，內政委員會4日將排審，而民眾黨團預計將與民進黨團相同，對國民黨團版本投下否定票；不過，民眾黨團總召黃國昌2日表示，民眾黨立委麥玉珍將在內委會提修正動議，方向仍是不贊成調整罷免門檻，但連署過程要比照《總統副總統選舉罷免法》規定。

民眾黨主席柯文哲2日上午7時30分與民眾黨立委進行內部會議後，上午9時離開黨團辦公室，但並未對任何問題做回應，僅喊話媒體趕快上去聽黨團總召黃國昌的記者會。

而黃國昌、副總召黃珊珊等人也於9時召開記者會，黃國昌表示，今日黨團針對接下來立院議事跟法案做成3點重要決議，分別是國會聽證調查制度上路後要成立的2個委員會、將於7月12日要求總統賴清德依照《立院職權行使法》規定，到立法院進行國情報告，回應立委提的問題與意見，以及《選罷法》修法態度。

針對《選罷法》部分，黃國昌先是重申，民眾黨團不贊成下修《選罷法》規範的罷免門檻，也就是「不贊成提高罷免門檻」，但在連署的過程當中，有鑒於過去所出現非常多亂象，乃至於現在罷免制度被濫用，成為特定政黨在發動政治攻擊、創造社會對立衝突，甚至是選輸以後翻桌等不當使用狀況。

黃國昌提及，民眾黨團認為，在整個連署過程當中，要真正保護保障且彰顯人民在《憲法》保障的罷免權，必須確保整個罷免程序發動時，連署是符合當事人真意，因此本週四排審《選罷法》時，黨團將派立委麥玉珍正式提出民眾黨版本的修正動議，整個修法方向跟內容是不贊成調整罷免門檻，但提議連署過程中程序應當要嚴謹，比照《總統副總統選舉罷免法》規定。

至於民進黨立委吳秉叡也有提案，罷免案提議、連署需附身分證「發證日期」，且如果冒名的話，處5年以下有期徒刑、拘役或新台幣100萬元以下罰鍰？黃國昌回應，吳秉叡會提出這個草案，應該是清楚意識到，過去連署當中的造假、樁腳抄名冊等情況非常嚴重，才會提這樣的修法方向。

黃國昌說，吳秉叡提案修法方向跟民眾黨主張方向一致，但民眾黨正式提出自己的修正動議時，會把對方的規範方式跟《總統副總統選罷法》一致，包括違反本人意願、沒經過本人同意去抄寫、冒用別人名字參與連署，當然必須有相應刑事處罰。

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