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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

黃國昌拋立院延會至7月底　藍委反對：有偉大的事再開臨時會即可

▲▼國民黨團召開「SRF 敗部復活! 中央強推甩鍋地方!? 對不起桃園人」記者會，首席副書記長林思銘、副書記長萬美玲、立委涂權吉、賴士葆出席。（圖／記者湯興漢攝）

▲國民黨立委賴士葆認為這會期不需要再延會。（圖／記者湯興漢攝）

記者鄭佩玟／台北報導

立法院本會期延會至7月16日，民眾黨立法院黨團總召黃國昌昨又說，民眾黨團主張再度延會至7月底，優先處理NCC、考試委員等人事同意權案，而攸關打詐、加薪、新住民權益等相關法案，也希望能夠在月底前三讀通過。國民黨立委賴士葆今（2日）表示，大家已經彈性疲乏，有偉大的事情開臨時會就好了，很多藍委都反對延會。

黃國昌昨日接受專訪時指出，如果要處理人事同意權的案子，扣除掉施政總質詢的時間，7月16日前只剩下兩天院會，分別是7月12日與16日，兩天一次會，包括打詐、加薪、新住民權益保障的相關法案，希望也可以趕在月底前三讀通過，「716以前根本不可能處理人事同意權。」黃也說，臨時會僅限處理特定議案，其他事情都不能處理，委員會恐怕也沒有辦法進行，民眾黨的原則是「該做的事情要做」，行政部門已經在擺爛，這個國家不能空轉。

賴士葆則說，國民黨團對延會沒有討論，這會期已經延了一個半月了，許多立委要出去進行國會外交，這部分也是非常重要，「看看這週多少委員會排考察，有個委員會一週3考察」，大家彈性疲乏了啦！大家需要充個電跟國外交流。

賴士葆強調，有偉大的事情開臨時會就好了，而且據他所知，很多藍委也都反對延會。
 

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