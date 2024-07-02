被搶先一步？藍明成立鏡電視調查小組　黃國昌：不排斥也不反對

記者袁茵／台北報導

國會改革法案生效，儘管總統府、行政院、監察院與立院民進黨團聲請釋憲與暫時處分，但在野黨有意在短時間內用聽證調查權查弊案，其中針對「鏡電視案」，藍搶先在明（3日）立院交通、司法及法制聯席會議成立調查專案小組；原本有意在12日院會成立調查委員會的民眾黨團，總召黃國昌則說，只要運作功能跟參與足夠，就不排斥也不反對。

▲民眾黨立委黃國昌主持時事聯訪記者會。（圖／記者林敬旻攝，下同）

黃國昌表示，今日黨團針對接下來立院議事跟法案做成3點重要決議，分別是國會聽證調查制度上路後要成立的2個委員會、將於7月12日要求總統賴清德依照《立院職權行使法》規定，到立法院進行國情報告，回應立委提的問題與意見，以及《選罷法》修法態度。

針對第一個決議，黃國昌說明，上週已有報告「國會聽證調查制度」適用的對象，民眾黨團維持上週希望進行的主題，包括針對有關於國發基金在過去這幾年，是不是已經淪為紓困基金，甚至成為官商勾結的溫床，民眾黨認為有必要配合產業發展條例修正進行國會聽證制度。

黃國昌指出，當初在產創條例設置國發基金時，當時身為在野黨的民進黨提出的主張，是國發基金不可以淪為紓困基金，甚至成為官商勾結的溫床，而當初提出這項主張、在立院大聲疾呼的正是現任總統府秘書長潘孟安，沒想到等到民進黨自己執政以後，卻完全忘記過去初衷、完全忘記過去自己所曾堅持的主張。

黃國昌提及，過去8年看到的國發基金，不僅是挑選投資標的過半以上全部嚴重虧損，甚至離譜到把台灣納稅人投資的錢洗到中國，被胡搞瞎搞，以及在綠能國家隊的發展上，丟了納稅人30億的錢，搞到綠能國家隊在軍事要塞上非法使用中國逆變器，且按照目前所掌握到檢舉資料，恐怕非法使用的還不是只有逆變器，包括中國製的網路通訊設備。

黃國昌說，民眾黨已正式要求國防部軍備局徹查，但無論如何，針對有關國發基金投資標的選擇上，是不是出現官商勾結，導致納稅錢被任意揮霍、出現非常多的弊案，這是接下來國會聽證調查制度必須嚴肅追究的事情。

至於另一個案子，黃國昌提及，也就是民眾黨上屆黨團不斷追蹤的「鏡電視弊案」，黨政高層黑手大剌剌伸入NCC當中，讓不肖業者囂張宣示「這是總統旨意」、「不僅是行政院長旨意」，而NCC事後作為放水、護航，充分映證這張執照背後黑影幢幢、臭不可聞，因此也有必要深入透過國會聽證調查制度，還給全民一個重要真相。

由於民眾黨團想透過7月12日院會成立調查委員會，但國民黨已喊話要在3日交通、司法及法制聯席會議上先成立專案小組，被問到會不會覺得國民黨有意在搶，之後如何合作？黃國昌回應，針對全民關心的弊案，對於行政部門能有效監督制衡，這是最重要的目標。

黃國昌認為，程序上是在委員會透過聯席方式成立調查聽證小組，還是在院會成立調查委員會，這只是單純形式上的差異，「就這件事情，我們是保持著開放的態度，也就是如果大家覺得整個運作起來的功能以及參與足夠，我們不排斥也不反對，就透過相關委員會聯席方式建立聽證調查小組。」

黃國昌稱，自己不會用「搶不搶」來形容整件事情，沒有必要，最重要的是發揮國會聽證調查制度功能，包括全民關心違法濫權的弊案，對行政機關有效制衡發揮效果，這是最重要的事。