快訊／黃國昌：7／12提案邀賴清德赴立院國情報告　民眾黨3決議曝光

▲民眾黨立委黃國昌主持時事聯訪記者會。（圖／記者林敬旻攝）

記者袁茵／台北報導

立法院通過的《立法院職權行使法》已正式生效，其中常態化邀請總統賴清德到國會報告，被賴認為有違憲之虞，喊話在野黨在釋憲前不要冒然行動。不過，民眾黨團2日召開有主席柯文哲在內的會議中，做出了3點決議，黨團總召黃國昌會後轉述，將於7月12日院會正式提案邀請賴清德赴立院進行國情報告。

黃國昌表示，今日黨團針對接下來立院議事跟法案做成3點重要決議，分別是國會聽證調查制度上路後要成立的2個委員會、將於7月12日要求總統賴清德依照《立院職權行使法》規定，到立法院進行國情報告，回應立委提的問題與意見，以及《選罷法》修法態度。

黃國昌提及，第一，上週已有報告「國會聽證調查制度」適用的對象，民眾黨團維持上週希望進行的主題，包括針對有關於國發基金在過去這幾年，是不是已經淪為紓困基金，甚至成為官商勾結的溫床，民眾黨認為有必要配合產業發展條例修正進行國會聽證制度。

黃國昌指出，當初在產創條例設置國發基金時，當時身為在野黨的民進黨提出的主張，是國發基金不可以淪為紓困基金，甚至成為官商勾結的溫床，而當初提出這項主張、在立院大聲疾呼的正是現任總統府秘書長潘孟安，沒想到等到民進黨自己執政以後，卻完全忘記過去初衷、完全忘記過去自己所曾堅持的主張。

黃國昌說明，過去8年看到的國發基金，不僅是挑選投資標的過半以上全部嚴重虧損，甚至離譜到把台灣納稅人投資的錢洗到中國，被胡搞瞎搞，以及在綠能國家隊的發展上，丟了納稅人30億的錢，搞到綠能國家隊在軍事要塞上非法使用中國逆變器，且按照目前所掌握到檢舉資料，恐怕非法使用的還不是只有逆變器，包括中國製的網路通訊設備。

黃國昌說，民眾黨已正式要求國防部軍備局徹查，但無論如何，針對有關國發基金投資標的選擇上，是不是出現官商勾結，導致納稅錢被任意揮霍、出現非常多的弊案，這是接下來國會聽證調查制度必須嚴肅追究的事情。

另一個案子，黃國昌提及，也就是民眾黨上屆黨團不斷追蹤的「鏡電視弊案」，黨政高層黑手大剌剌伸入NCC當中，讓不肖業者囂張宣示「這是總統旨意」、「不僅是行政院長旨意」，而NCC事後作為放水、護航，充分映證這張執照背後黑影幢幢、臭不可聞，因此也有必要深入透過國會聽證調查制度，還給全民一個重要真相。

此外，黃國昌也宣布，《立院職權行使法》已生效，過去總統賴清德也公開宣示、承諾要到立院進行國情報告，是依《憲法增修條文》跟《立院職權行使法》的義務，且有必要要接受立委質詢，「現在民進黨說那兩個字叫『諮詢』，但不管是『諮詢』或『質詢』，就請賴清德依照《立院職權行使法》到立院來進行國情報告，且回應立委所提出的問題及意見。」

黃國昌指出，此事民眾黨團先前已正式提案，立法院長韓國瑜也曾召集協商，等7月12日過後就會進入協商冷凍期，因此7月12日會將此議案正式要求排入議程，由院會加以處理。