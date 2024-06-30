嘉義縣打造失智友善環境　溫馨手鍊+個人衛星定位器輔具防走失

▲輔具防走失 嘉義打造失智友善環境 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣以老年人口數10萬9,546人佔最多，身心障礙者3萬7,563人高居第三，皆為潛在高危險走失族群，為預防走失且確保其安全，社會局提供「溫馨手鍊」及「個人衛星定位器」輔具，縣長翁章梁籲請家屬善用資源，社區間發揮鄰里精神，共同守護有走失之虞的長者或身障朋友。

社會局表示，輔具除了向鄉鎮公所申請外，也與「中華民國老人福利推動聯盟」促進辦理「一診斷即發放」形式，與「竹崎灣橋」、「大林慈濟」及「嘉義長庚」等失智共同照護中心及「朴子醫院」合作，由專業人員引導患者申請配戴手鍊，減少申辦程序，提升預防走失的服務並增進便利性，。

另外也有多元智慧定位選擇，當失智長輩自行外出，配戴「個人衛星定位器」，不但能夠即時追蹤協尋到所在位置，也能降低走失所衍生的問題。

欲申請「溫馨手鍊」，具「智能障礙、失智症、自閉症、精神疾病」且領有身心障礙證明或醫生診斷證明、曾走失至警察局報案者，均可持上述證明文件至戶籍所在地公所或共照中心申請；「個人衛星定位器」輔具，凡屬「失智症、智能障礙、慢性精神病患者、自閉症有獨力外出之行動能力，且有走失之虞」的身心障礙者，經「輔具中心」評估後，可至戶籍所在地公所或輔具中心提出申請。

社會局指出，若在未取得身心障礙證明前，確有走失案例及風險，也研訂「嘉義縣失智守護（防走失）個人衛星定位器補助計畫」，設籍於嘉義縣、年滿65歲以上有獨立外出行動能力，且有走失之虞失智症者亦可申請，可洽社會局或輔具中心電話（山線：05-2793350、海線：05-3791851、民雄服務中心：05-2268005），補助標準比照身障輔具金額。

電動代步車是許多長輩日常使用交通工具，為確保提升協尋時效，社會局將代步車結合反光背心，依鄉鎮進行編碼，且新增聯絡資訊欄供民眾填寫，今年已採購編碼反光背心，經測試完畢後無虞，即請公所協助發放。

翁章梁說，鄰里間應互為留意關懷，協助發掘疑似失智個案及協助轉介，降低走失機率，鼓勵有需求、符合資格民眾踴躍申請，一起打造失智友善環境，善用社會局提供的資源外，也可在警察局申請「指紋按捺建檔服務」，提供身份比對，協助返家。