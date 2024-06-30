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嘉縣府攜手外貿協會外銷無人機供應鏈　雙方簽署合作備忘錄

▲▼ 「Drone Taiwan壯臺灣」正式啟動！縣府攜手外貿協會助攻無人機供應鏈邁向國際 。（圖／嘉義縣政府提供）

▲ 「Drone Taiwan壯臺灣」正式啟動！縣府攜手外貿協會助攻無人機供應鏈邁向國際 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

為推動無人機國家重點產業政策，嘉義縣政府攜手外貿協會與工研院助攻台灣無人機供應鏈開拓國際市場，並由縣長翁章梁與外貿協會董事長黃志芳簽署合作備忘錄，並邀請台南市經發局長林榮川、經濟部產發署主任簡志維及廠協會理事長羅正方一同揭牌啟動「Drone Taiwan壯臺灣」，引領台灣無人機供應鏈行銷國際。

▲▼ 「Drone Taiwan壯臺灣」正式啟動！縣府攜手外貿協會助攻無人機供應鏈邁向國際 。（圖／嘉義縣政府提供）

賴清德總統日前就職演說宣示將打造台灣成為無人機民主供應鏈的亞洲中心，進軍全球拓展產業商機，無人機亦被納入五大信賴產業和國家希望工程的核心政見，足見無人機產業肩負國防與經濟雙重意義，是支撐國家生存發展的兩大支柱；翁章梁強調，政府已將無人機作為戰略性產業，期待嘉義無人機國家隊將乘著這股力量，讓台灣無人機在非紅供應鏈當中，在世界佔有一席之地。

今年4月由翁縣長協同經濟部率領亞創中心進駐廠商赴美參加2024年第51屆國際海陸空無人載具及自駕系統產業鏈展（XPONENTIAL），展出台灣業者優秀技術與最新研發成果，彰顯台灣航太關鍵零組件的自研自製能力，展會期間備受國際關注與肯定。

訪美期間亞創中心攜手廠協會與工研院產科國際所三方簽署合作框架協議書（AGREEMENT），促進台美合作，打造去中化的無人機供應鏈，拓展國際市場，同時促成今日系列活動，上午藉由工研院與業內先進分享無人機國際市場商機，下午與外貿協會黃志芳董事長簽署合作備忘錄，期望藉由多方資源，凝聚共同目標，解決市場供需問題，協助台灣無人機供應鏈前進國際。

為實現無人機台灣製造行銷國際，縣府正集結各方力量籌組「台灣無人機供應鏈大聯盟」，除能有效串接無人機各項材料、動力，馬達、晶片，還有軟體控制系統等上中下游供應鏈外，更期望藉由聯盟助力，解決共通性問題，促使無人機關鍵零組件自製，提高其性能及可靠性，供應鏈攜手進而量產整機輸出，打通國外通路，擴展國內外市場，以發揮特色產業聚落的加值效益。

▲▼ 「Drone Taiwan壯臺灣」正式啟動！縣府攜手外貿協會助攻無人機供應鏈邁向國際 。（圖／嘉義縣政府提供）

▲嘉義縣攜手外貿協會將無人機供應鏈推向國際，由縣長翁章梁與外貿協會黃志芳董事長簽署合作備忘錄  。（圖／嘉義縣政府提供）

同時，將與外貿協會合作於10月份台北國際電子產業科技展暨台灣國際人工智慧暨物聯網展，打造「Drone Taiwan壯臺灣」專館，明年也將在大台南會展中心舉辦全國唯一的無人機專展，藉由相關展會串接國內外量能，落實國機國造。

經發處長江振瑋說明，亞創中心現已聚集中科院、國科會南管局與全台灣近50家頂尖的無人機相關產官學研單位，為全世界進駐最多無人機產官學研研究中心；針對嘉義三大無人機場域建置部分，亞創中心就如同無人機的百貨公司，吸引許多對無人機產業有興趣的國內外投資業者前來，且國際交流不斷，總計將近20國來訪交流。

▲▼ 「Drone Taiwan壯臺灣」正式啟動！縣府攜手外貿協會助攻無人機供應鏈邁向國際 。（圖／嘉義縣政府提供）

此外，中科院嘉義民雄鄉航太暨無人機園區已於去年12月5日辦理動土；義竹大型無人機測試場，中央也在先期規劃評估執行中；未來嘉義縣將成為無人機重要的測試場域，從民雄航太園區的量產量能，到太保研發中心的新創、測試、檢驗，再到義竹的無人載具測試場，並結合上下游供應鏈，打造最完整的無人機產業聚落，未來縣府也將持續打造亞創二期基地，並呼籲更多無人機相關元件業者踴躍進駐。

在全球去紅色供應鏈浪潮中，台灣一直是可靠的盟友，嘉義縣整合全國產官學研單位，藉由亞創中心將技術及資源整合，組成無人機國家隊；翁章梁說，期盼透過本次工研院舉辦無人機國際商機座談會及嘉義縣政府與外貿協會簽署合作備忘錄，號召全國無人機整機或相關零組件業者踴躍加入無人機供應鏈大聯盟，歡迎各家業者上網填寫招募表( https://spacechiayi.pse.is/64hdza ），共同參展相關展會，將「Drone Taiwan壯臺灣」品牌行銷國際。

 
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