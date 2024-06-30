農藥廢棄瓶罐不亂丟　嘉義縣「農業廢容器回收換現金」1瓶換2元

▲嘉義縣呼籲農藥廢瓶罐不亂丟，做好資源回收換現金 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

為提倡農藥廢容器正確回收觀念，嘉義縣環保局113年持續舉辦「農業廢容器回收換現金」，民眾只要在兌換前將農藥廢容器做好3沖3洗，並於指定地點回收，1瓶廢瓶罐就可兌換2元，經費有限兌完為止。

今年共有16家農藥販賣點響應回收換現金活動，較去年11處增加5處，環保局持續邀請農藥販賣點共同參與回收工作，活動期間攜帶3沖3洗農藥廢瓶罐至指定地點回收1罐兌換2元。

農藥廢瓶罐易遭棄置於農田、道路、河川大排、渠道等地點，民眾撿拾配戴手套使用夾子，避免直接接觸皮膚；同時，環保局也提醒，如有大量農藥廢瓶罐需回收，請聯繫專線05-3623373，避免指定地點空間不足或其他狀況致無法妥善處理農藥廢瓶罐。

環保局長張輝川表示，112年嘉義縣農藥廢容器逆向回收超過75000罐，今年持續推動回收兌換現金；農藥廢容器為指定公告應回收項目，除可交由回收處理商或清潔隊外，也可透過農藥資材行等地方協助回收。

如果未妥善處理，農藥廢容器殘劑可能對土壤和水源造成污染，進而影響農產品，及造成環境及人體傷害，因此民眾回收前務必做好3沖3洗工作，洗後廢液收集後噴灑回歸使用該農藥農田，有效降低農藥造成的危害。