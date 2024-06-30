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氣象署高溫示警　嘉縣提醒農漁民嚴防熱傷害

▲▼ 嘉義縣高溫呼籲防中暑 。（圖／嘉義縣政府提供）

▲嘉義縣近日高溫，呼籲農漁民預防中暑。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

中央氣象署發布高溫橙色燈號，今日嘉義縣有連續出現36℃高溫的機率，於上午10時至下午2時太陽最烈，請減少戶外活動及勞動，注意防曬並多補充水分，慎防熱傷害。農漁民應儘量避免在大太陽下長時間曝曬工作，如有必要在田間、魚塭或牧場工作時，宜穿著淺色寬鬆衣服，並戴斗笠或帽子來遮陽，適當休息並隨時補充水分。

當人體在高溫環境下，因激烈運動而大量排汗及流失電解質，產生頭暈頭痛、噁心嘔吐及全身無力等症狀，為「熱衰竭」；若因大量流汗造成脫水，體內鹽分分配失調造成腹部肌肉或肢體局部肌肉的抽搐為「熱痙攣」現象；若在無法散發熱量的環境中，造成身體的核心體溫升高至40℃以上，同時中樞神經的功能出現障礙，有危及生命的狀況，則稱為「中暑」。

如果有以上情形發生，記得「蔭涼、鬆衣、散熱、喝水、送醫」5步驟，請儘快至陰涼且通風良好處，放低頭部、足部稍微抬高並鬆脫衣物、平躺休息、用水擦拭身體及搧風來散熱，意識清醒者可補充含少許鹽的冷開水或稀釋電解質，如有嘔吐現象應側躺，保持呼吸道暢通，事後最好能休息1至3天，持續補充鹽分及避免劇烈的運動或工作，並應注意觀察轉變成中暑的可能性，症狀嚴重或已意識不清者需儘速送醫治療。

嘉義縣政府農業處提醒，預防中暑5個小撇步「躲太陽、補水分、勤防曬、要通風及保連繫」，請農漁民在從事田間工作時，要做好預防中暑的各項措施，不但要隨時注意身體狀況及自身安全，也要留意周遭附近其他農友的情況，互相照應。

 
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