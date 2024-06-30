推廣本土語言　嘉義縣推本土饗宴暨家鄉百問競賽

▲我嘉本土饗宴暨家鄉百問競賽 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣舉辦112學年度「我嘉本土饗宴暨家鄉百問競賽頒獎典禮」，開場由各校帶來動態演出，同時有十多間學校及社區大學展示靜態本土文化成果，共有近300位師生共襄盛舉，縣長翁章梁也前來與學生熱情互動，頒發家鄉百問知識大擂台競賽、微電影、數位簡報比賽獎項。

教育處表示，藉由頒獎典禮鼓勵得獎師生，希望在推動本土語言的過程中，師生們能夠共築沉浸式的本土語言環境，也鼓勵孩子使用本土語言與家人對談，共同傳承在地文化。

翁章梁說，活動帶來閩南語、客家、原住民及臺灣手語動態展演，也有各項靜態成果，充分展現嘉義縣的多元文化共融面貌。

翁章梁指出，過去近三十年來，中央及地方都努力傳承本土語言文化，嘉義縣政府也花了幾年時間編撰鄉土教材「家鄉100問」，18個鄉鎮市就有18個版本的教材，讓孩子系統性的認識生活環境，再透過多面向的競賽，讓師生在備賽過程更認識家鄉，進而提取成長必要的養分。





教育處長李美華表示，「扎根本土、放眼國際」是教育處努力的方向，要讓在地孩子深刻認識家鄉文化，希望一年一度「我嘉本土饗宴」活動能傳承祖先留下的智慧及文化，更認同自己的家鄉。