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韓國瑜30秒暖心舉動影片曝光！　錄影鼓勵老奶奶對抗病魔

▲▼韓國瑜暖心錄影鼓勵生病民眾。（圖／翻攝自Facebook／洪孟楷）

▲立法院長韓國瑜錄影鼓勵生病民眾。（圖／翻攝自Facebook／洪孟楷）

記者郭運興／台北報導

韓院長「暖心舉動」＋1！洪孟楷今（30日）貼出「週日來點正能量！」影片，透露上週韓國瑜在一場私人行程中，遇到兩位民眾特地從高雄北上，希望請韓院長幫忙錄影片，鼓勵與病魔對抗的奶奶，韓院長沒有草率了事，而是細心詢問現況，得知奶奶是客家鄉親，更以「客家話」祝福，看得出韓院長的處事周到，讓奶奶開心，比什麼都較重要。

洪孟楷在臉書表示，假日來點正能量，與大家分享真誠、正向的影片，上週有個私下行程，陪同韓國瑜院長前往地方信仰中心參拜，兩位孝順的孫子，聽聞院長前來，特地遠從高雄北上，希望能夠請韓院長幫忙錄個影片，給正與病魔對抗的奶奶，讓奶奶能夠充滿鬥志、堅強的好起來！

洪孟楷說，韓院長並沒有因為行程繁忙草率了事，而是在錄影前，細心詢問奶奶現況、為何要錄影？現在有什麼棘手處？得知奶奶非常堅強，不想麻煩別人、也怕晚輩花錢，所以不願意找看護來照顧，每天抄經念佛，更是奶奶現在的興趣。

洪孟楷指出，所以韓院長錄影時還特別強調，「一定要讓別人照顧自己，別讓晚輩煩惱，還有每天做的功課都要做」，錄完影後，奶奶的孫子連聲道謝、非常感動。

洪孟楷說，尤其韓院長最後講了一句「客語」，這也是院長細心的地方。因為在錄影前5秒，韓院長還不忘確認奶奶是「哪裡人」？當得知是客家鄉親時，院長最後就以「客家話」來祝福跟結語，雖然只是簡單地一句問候，但看得出韓院長面面俱到，能夠讓奶奶開心，比什麼都較重要。

最後，洪孟楷強調，誠心由衷期盼奶奶能身體健康、早日康復！在今天用這個正向的影片與大家分享，身為政治人物，能夠口出善言、心存善念，一切好的力量就會正向循環。

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