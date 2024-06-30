罷免童子瑋反制「拆樑」？　朱立倫：民進黨讓許多基隆市民憤慨

▲國民黨主席朱立倫。（圖／國民黨提供）

記者鄭佩玟／台北報導

基隆公民團體「山海公民拆樑行動」發起罷免基隆市長謝國樑第二階段連署已達門檻，國民黨則揚言要發動罷免綠議長童子瑋，以進行反制，民進黨籍前市長林右昌對此呼籲「國民黨要懸崖勒馬」。國民黨主席朱立倫今（30日）於南投國會改革宣講活動受訪時表示，民進黨此舉才引爆許多基隆市民憤慨，呼籲林右昌、民進黨市議員們要懸崖勒馬。

朱立倫上午受訪時對此批評，「我才要呼籲民進黨不要用仇恨、對立、對抗、鬥爭的方式，去對抗一位認真努力的市長！」，基隆市府在謝國樑的帶領下全力拚市政，希望用愛與祥和去打造安居樂業，民進黨竟用仇恨的方式去搞罷免，大家真的覺得合理嗎？

朱立倫續指，謝國樑把原來屬於基隆市的財產，也就是被民進黨前任市長林右昌變成的私產，終於拿回來變成基隆的財產，這樣的情況還要罷免謝國樑？自己真想不透是哪種道理，許多基隆市民都很憤慨啊！並重申林右昌、民進黨市議員們才應該要懸崖勒馬。

對於自己恐也被國民黨罷免，童子瑋認為是國民黨沒有想清楚，這將會加劇謝國樑市長的困境，「國民黨中央不會不了解，民間發起的罷免，能有機會通過第二階段的連署門檻，是出於市政亂象、施政混亂以及犧牲長期發展的荒謬政策」，基隆市民為什麼會累積這麼多的不滿，是基隆市政府要檢討、而國民黨該正視，並協助謝國樑市長的問題。

林右昌也說，只要國民黨執政，基隆市市政滿意度都是最後一名，過去8年好不容易建立起來的光榮與驕傲，在很短的時間被破滅，讓基隆人臉上無光、被親戚朋友嘲弄，並要國民黨懸崖勒馬，別去罷免童子瑋。