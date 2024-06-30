　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

罷免童子瑋反制「拆樑」？　朱立倫：民進黨讓許多基隆市民憤慨

▲國民黨主席朱立倫。（圖／國民黨提供）

▲國民黨主席朱立倫。（圖／國民黨提供）

記者鄭佩玟／台北報導

基隆公民團體「山海公民拆樑行動」發起罷免基隆市長謝國樑第二階段連署已達門檻，國民黨則揚言要發動罷免綠議長童子瑋，以進行反制，民進黨籍前市長林右昌對此呼籲「國民黨要懸崖勒馬」。國民黨主席朱立倫今（30日）於南投國會改革宣講活動受訪時表示，民進黨此舉才引爆許多基隆市民憤慨，呼籲林右昌、民進黨市議員們要懸崖勒馬。

朱立倫上午受訪時對此批評，「我才要呼籲民進黨不要用仇恨、對立、對抗、鬥爭的方式，去對抗一位認真努力的市長！」，基隆市府在謝國樑的帶領下全力拚市政，希望用愛與祥和去打造安居樂業，民進黨竟用仇恨的方式去搞罷免，大家真的覺得合理嗎？

朱立倫續指，謝國樑把原來屬於基隆市的財產，也就是被民進黨前任市長林右昌變成的私產，終於拿回來變成基隆的財產，這樣的情況還要罷免謝國樑？自己真想不透是哪種道理，許多基隆市民都很憤慨啊！並重申林右昌、民進黨市議員們才應該要懸崖勒馬。

對於自己恐也被國民黨罷免，童子瑋認為是國民黨沒有想清楚，這將會加劇謝國樑市長的困境，「國民黨中央不會不了解，民間發起的罷免，能有機會通過第二階段的連署門檻，是出於市政亂象、施政混亂以及犧牲長期發展的荒謬政策」，基隆市民為什麼會累積這麼多的不滿，是基隆市政府要檢討、而國民黨該正視，並協助謝國樑市長的問題。

林右昌也說，只要國民黨執政，基隆市市政滿意度都是最後一名，過去8年好不容易建立起來的光榮與驕傲，在很短的時間被破滅，讓基隆人臉上無光、被親戚朋友嘲弄，並要國民黨懸崖勒馬，別去罷免童子瑋。

ET快訊
快訊／全台「最富里」出爐　平均所得461.1萬破紀錄
每周消費2萬元　黑卡會員怒「肉品、海鮮變貴」：不如去其他賣場
獨／新版鮮乳標章上路！新增「台灣鮮乳」　舊版流通至今天
石晉華車禍現場曝！　送醫不治享壽60歲
傳染非常快速「全家得」　台大醫：3情況戴口罩
土星逆行來了！　3星座當心

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

罷免童子瑋反制「拆樑」？　朱立倫：民進黨讓許多基隆市民憤慨

金融三業前5月稅前賺4839億　刷史上同期新高

沈伯洋自爆遭「冒用身分」　王鴻薇酸：不讓人調查是有難言之隱？

賴清德：音樂是人生　繼續守護捍衛創作自由

外傳跟劉寶傑鬧翻　吳子嘉證實「暫時不上節目」曝背後原因

三軍儀隊交接儀典　最快年底撤離中正紀念堂改到廣場舉行

歷經7次流標！卓榮泰視察淡江大橋工程　喊話2025年底如期完工

國民黨國會改革說明會桃園首場開講　朱立倫籲團結挺改革

監委調查國中學生墜樓案　報告曝：宜蘭縣府、校方及師長皆有違失

「核能延役條例」草案7月排審　 藍要民進黨政府務實面對缺電

張書豪向歐陽妮妮求婚成功！　他爆哭求爸媽：希望你可以很疼她

出國把柯基寄養在阿嬤家！　牠見主人來接躲椅下不回去

阿弟曝16蹲「蹲一次少一次」　結婚僅辦「百元婚禮」Mei傻眼XD

生物股長飆《火影忍者》神曲　《青鳥》前奏一下..全場嗨炸！

Lulu金曲開場「冒嬰兒聲」突喊卡　大唱〈蘑菇濃湯〉改編成金曲版

MC HotDog熱狗得獎　喊話女兒:把拔要喝到早上!

《玩很大》Eason暴衝「猛撞上玻璃」　全場爆笑：演藝事業最高峰XD

金曲獎最搶戲：麥克風　「住越高越矮」黃宣蹲馬步

Marz23牽混血辣妻「傲人身材全現」　讚兒子超乖「下秒想抓麥克風XD」

孕妻失控爆哭表達愛　尪耐心聽＋寵溺拭淚

罷免童子瑋反制「拆樑」？　朱立倫：民進黨讓許多基隆市民憤慨

金融三業前5月稅前賺4839億　刷史上同期新高

沈伯洋自爆遭「冒用身分」　王鴻薇酸：不讓人調查是有難言之隱？

賴清德：音樂是人生　繼續守護捍衛創作自由

外傳跟劉寶傑鬧翻　吳子嘉證實「暫時不上節目」曝背後原因

三軍儀隊交接儀典　最快年底撤離中正紀念堂改到廣場舉行

歷經7次流標！卓榮泰視察淡江大橋工程　喊話2025年底如期完工

國民黨國會改革說明會桃園首場開講　朱立倫籲團結挺改革

監委調查國中學生墜樓案　報告曝：宜蘭縣府、校方及師長皆有違失

「核能延役條例」草案7月排審　 藍要民進黨政府務實面對缺電

閃婚越南妹！年薪200萬台男「月給13萬」1原因想離婚：真的撐不住

快訊／全台「最富里」五連霸　竹市關新里平均所得461.1萬破紀錄

八里「穗花棋盤腳」粉嫩綻放！美到7月底　北部賞花點一次看

嘉縣府攜手外貿協會外銷無人機供應鏈　雙方簽署合作備忘錄

罷免童子瑋反制「拆樑」？　朱立倫：民進黨讓許多基隆市民憤慨

美國擬50億軍援烏克蘭　含鷹式飛彈、155毫米砲彈

辯論災難表現讓民主黨陷恐慌　美媒關注吉兒是否能「勸退」拜登

金融三業前5月稅前賺4839億　刷史上同期新高

沈伯洋自爆遭「冒用身分」　王鴻薇酸：不讓人調查是有難言之隱？

又一個韓星愛牌登台！可愛小逗點高人氣　Jennie、金秀賢同款買得到

蹲下大露性感蕾絲紅丁字褲　路人驚呆掩面：我看了什麼...

政治熱門新聞

外傳跟劉寶傑鬧翻　吳子嘉解釋

童子賢被總統府切割！新職9天不保？　她：該請辭

三軍儀隊交接儀典　最快年底撤離中正紀念堂

沈伯洋警告：中國會掌握你愛看A片類型！　「這很危險」

童子賢自嘲講錯話　但台積電挺他

保單強制執行新指引！　鍾佳濱、黃珊珊合作完成「拆彈第一步」

北市信義區景勤里長罷免案成立　7/20投票

轟藍白「一個月殺一個」　王義川嘆：我沒被打倒！接下來是沈伯洋

歷經7次流標！卓榮泰視察淡江大橋工程　喊話2025年底如期完工

東山高中超收　校長驚回：想不到這麼想讀

快訊／23架共機侵擾再次「四面環台」　最近離基隆僅40浬

防房東亂收電費！內政部修定型化契約7月上路

監委調查國中學生墜樓案　報告曝：宜蘭縣府、校方及師長皆有違失

大安森林公園成毛孩殺手？　愛犬吃草1分鐘暴斃飼主痛心

更多熱門

相關新聞

沈伯洋自爆遭「冒用身分」　王鴻薇酸：拒調查是有難言之隱？

沈伯洋自爆遭「冒用身分」　王鴻薇酸：拒調查是有難言之隱？

民進黨立委沈伯洋日前自爆，原定出國參加機密會議，後來因故取消行程，事後卻接到「海外安全團隊」告知，有人冒充「他的身分」出席會議。對此，國民黨立委王鴻薇昨（29日）表示，知道此事後，她立刻請外交、國安單位調查，以保護公職人員的安全。結果有「殺身之禍」的沈伯洋說法一改再改，還說不必去查！是有難言之隱？沈伯洋則回應，自己說法一致，國民黨不要每次都曲解說法，再就說別人不一致。

基隆暖暖親水季戲水消暑　謝國樑提醒注意安全

基隆暖暖親水季戲水消暑　謝國樑提醒注意安全

國民黨國會改革說明會　桃園首場開講　

國民黨國會改革說明會　桃園首場開講　

轟藍白「一個月殺一個」　王義川嘆：我沒被打倒！接下來是沈伯洋

轟藍白「一個月殺一個」　王義川嘆：我沒被打倒！接下來是沈伯洋

國民黨輸不起！邀朱立倫辯「罷免門檻」　陳柏惟嗆：我手綁起來讓你

國民黨輸不起！邀朱立倫辯「罷免門檻」　陳柏惟嗆：我手綁起來讓你

關鍵字：

國民黨朱立倫謝國樑林右昌童子瑋

讀者迴響

熱門新聞

新生兒死亡判賠1400萬　名醫怒：太扯

15歲弟弟得淋病　忍不住無套又一發「沒戴比較爽」

金曲獎／安迪媳婦「邊走邊晃」穿超低胸

即／《大熱門》高中正妹車禍離世！

女師台東開民宿　房間被丈夫用來偷吃小三

外傳跟劉寶傑鬧翻　吳子嘉解釋

金曲獎／Lulu開場唱〈蘑菇濃湯〉遭出征　青峰昔抵制喊：毒菇！

巴奈提天安門　中國網友：金曲獎玩完了

熱狗「鬼新娘」開場真出事！Lulu急道歉

陸歌手得獎「代領人僅說8字就下台」！魏如萱尷尬了

童子賢被總統府切割！新職9天不保？　她：該請辭

唱〈蘑菇濃湯〉為何被炎上？青峰曾怒吐封殺原因

糖尿病患者「戒2款食物」成功好轉　免打胰島素

桃園阿嬤電動代步車秒變「貪吃蛇」！

台灣海峽達30度！　「熱到發燙」一片紅海溫圖曝

更多

最夯影音

更多

張書豪向歐陽妮妮求婚成功！　他爆哭求爸媽：希望你可以很疼她

出國把柯基寄養在阿嬤家！　牠見主人來接躲椅下不回去

阿弟曝16蹲「蹲一次少一次」　結婚僅辦「百元婚禮」Mei傻眼XD

生物股長飆《火影忍者》神曲　《青鳥》前奏一下..全場嗨炸！

Lulu金曲開場「冒嬰兒聲」突喊卡　大唱〈蘑菇濃湯〉改編成金曲版

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面