綠反「核電延役法案」等於跟賴清德對幹　藍委：缺電是國安危機

▲總統賴清德。（圖／記者湯興漢攝）

記者鄭佩玟／台北報導

核三廠一號機7月停機進入除役，電力缺口將更吃緊，國民黨主席朱立倫定調以民生為念，推動「核能延役」法案修法，下周教育及文化委員會將排案審查，民進黨對此持反對態度，應重視核安、核廢問題。國民黨立委許宇甄今（30日）表示，民進黨立委此舉擺明跟賴清德對著幹，只想著讓台南森霸電力賣電賺錢，棄國家安全於不顧，無視台電多買1度燃氣發電就要比核能多花2.65元，再跟國人哭窮大漲電價，只為讓綠友友賺翻天。

許宇甄說，民進黨的能源政策大有問題，應該要檢討，和碩董事長童子賢已多次呼籲賴政府要調整能源政策，他認為「30%核能、30%綠能、40%火力」才是理想能源配比，台灣國是海島國家，99%燃料都靠進口，若沒有多元能源發電方式，會讓台灣缺電危機加劇。她指出，童子賢多次談核能議題已觸動民進黨的敏感神經，除了碰觸民進黨「反核」神主牌，也會造成既得利益者的損失，恐怕危及賴清德連任，但為了給企業界交代，賴清德總統不得不派童子賢出來當烏鴉，在能源政策議題上，大唱雙簧戲碼。

許宇甄指出，台電網站明載核能每度發電成本1.12元，民營電廠燃氣每度3.77元，燃氣要比核能每度高出2.65元，核三廠在2023年發了151億度電，台電公司說核三廠替代電力是台南森霸公司的豐德燃氣電廠，7月底核三廠一號機就要停機，明年5月中二號機也要停機，當全面以豐德機組取代核三廠發電量時，台電一年要多支出400億元！這些錢都要全民漲電價買單！這就是民進黨的掏空全民口袋的能源政策。

許宇甄說，如果要用「再生能源」全面替代核能，再生能源每度電平均成本為5.41元，以核三廠發電度數換算，我們每年要多支出627億元，所需要用到的土地、海域等社會成本都還沒計入，這些高額支出還是要由全民買單，都爽到了誰？

許宇甄強調，台灣要發展AI，留下半導體產業，就必須嚴肅面對能源問題，能源是國安問題，也是國家戰略問題，不該被民進黨的意識型態綁架。她表示，國民黨是負責任的政黨，願意協助國人解決核能延役無法處理的狀況，希望賴清德晚上睡覺時墊高枕頭好好想想，不要只會漲電價、買民生用電，請務實處理台灣能源問題。