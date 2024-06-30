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併排臨停等8違規「今起不再開放檢舉」　記點限縮警方攔檢取締

▲▼ 嘉義市警方加強吳鳳北路、民族路違停稽查取締 改善行車秩序 。（圖／嘉義市警局提供）

▲今天起併排臨停不再開放檢舉，不過汽車在人行道違停仍可檢舉。（示意圖／嘉義市警局提供）

記者李姿慧／台北報導

檢舉達人注意，今天起，併排臨停、騎樓違停、騎機車講手機等8項「交通微罪」不再開放民眾檢舉，但騎機車未戴安全帽、汽車在人行道或行穿線違停、占用身障車位等5違規仍可檢舉。另違規記點限縮警察攔檢取締才適用，排除逕行舉發、科技執法與民眾檢舉等。

立法院5月14日三讀通過《道路交通管理處罰條例》修正，8項交通微罪則修正為不開放檢舉，5項對行人威脅大的交通微罪仍維持開放檢舉，今天起正式上路實施。

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其中8項取消納入檢舉項目，包括騎機車手持行動電話通話；汽機車駕駛人手持香菸、吸食、點燃香菸致有影響他人行車安全；倒車未顯示燈光或不注意行人，以及大型車倒車無人在後指引；在橋樑、隧道、圓環、障礙物對面、騎樓、快車道臨時停車，機車於人行道、行人穿越道臨時停車。

▲▼8項交通違規不再開放檢舉。（圖／ETtoday整理）

▲8項交通微罪不開放檢舉。（圖／ETtoday整理，資料來源為交通部）

以及在交岔路口、公共汽車招呼站10公尺及消防車出入口5公尺內臨時停車；併排臨時停車；在橋樑、隧道、圓環、障礙物對面、騎樓、快車道、交岔路口、公共汽車招呼站10公尺內或消防車出入口5公尺內停車，機車於人行道、行人穿越道停車；在機場、車站、碼頭、學校、娛樂、展覽、競技、市場、或其他公共場所出入口或消防栓前停車等，皆不開放民眾檢舉，但遭警方取締仍照常開罰。

5項仍可檢舉違規，則包括機車駕駛人或附載座人未依規定戴安全帽；於身心障礙專用停車位違規停車；四輪以上汽車於騎樓外之人行道、行人穿越道臨時停車；不依順行方向臨時停車；四輪以上汽車於騎樓外之人行道、行人穿越道停車。

▲▼5項交通微罪仍可以檢舉。（圖／ETtoday整理）

▲5項交通微罪仍可檢舉。（圖／ETtoday整理，資料來源為交通部）

此外，違規記點今起也將限縮當場由警察攔檢、可確認駕駛人身分才納入記點，排除逕行舉發、科技執法與民眾檢舉等情形。

另汽車駕駛人違規依危害程度可記點1點至3點，現行1年記滿12點吊扣駕照2個月；2年內經吊扣駕駛執照2次，再經記違規點數者，吊銷其駕駛執照。但達6點者之駕駛人原本1年可申請1次自費講習、扣抵2點的規定，今天起也將放寬為1年可自費講習2次、扣抵4點。

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