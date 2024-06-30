沈伯洋自爆遭「冒用身分」　王鴻薇酸：不讓人調查是有難言之隱？

▲國民黨立委王鴻薇。（圖／記者李毓康攝）

記者郭運興／台北報導

民進黨立委沈伯洋日前自爆，原定出國參加機密會議，後來因故取消行程，事後卻接到「海外安全團隊」告知，有人冒充「他的身分」出席會議。對此，國民黨立委王鴻薇昨（29日）表示，知道此事後，她立刻請外交、國安單位調查，以保護公職人員的安全。結果有「殺身之禍」的沈伯洋說法一改再改，還說不必去查！是有難言之隱？沈伯洋則回應，自己說法一致，國民黨不要每次都曲解說法，再來說別人不一致。

沈伯洋日前在直播自爆，青鳥上街那幾天，原定出國參加「機密會議」，但傅崐萁強推法案，所以取消行程。後來卻接到「海外安全團隊」告知，有人冒充「他的身分」出席會議，沈伯洋強調，這個行程非常保密，國家甚至大家可能都沒聽過，看來是有人飛了同班飛機、在當地用了「他的名子」，還到旅館報到，但被發現之後，這個人就不見了。

對此，王鴻薇則於臉書表示，沈伯洋稱，自己曾經前往「沒人說得出名字的國家」參加「秘密會議」竟被人冒用身分。王鴻薇查證沈伯洋直播時的用語，確實是說冒用「他的身分」入住當地飯店，基於對於此事的嚴重性，她立刻發文請外交部和國安單位調查，以保護公職人員的人身安全。

王鴻薇表示，但就在她發文的同一天，沈伯洋雖然感謝她的關心，卻又立刻改口，說沒有冒用「他的身分」出境，完全與直播說法不同。

王鴻薇指出，沈伯洋隨後與吳崢直播談及此事時，沈又改變原本對她感謝的態度，痛批她說，「幫誰要資料？不單純！」、「我覺得很可怕的是，她如果想要打聽這一個，要求資料交出來，那她是不是要把私人的機密會議、行程機密都要出來，王鴻薇到底是幫誰要這個資料？」、「這種看似關心，我覺得不單純，尤其是國會擴權法案通過後，王鴻薇會不會以後去要私人相關資料？」

王鴻薇認為，她想她發文目的合情合理，也說得很清楚，是為了全體立法委員和沈伯洋的人身安全，更擔心這樣的事件引發我國外交危機，當然是為了全體國人去要求。試想如果有不法分子冒用我國立委護照、用我國名義出去招搖撞騙，甚至產生外交危機，這都是不分黨派的國安危機。

王鴻薇說，但是從沈委員揭發這件事，外交部和國安單位像是在看笑話，連動作都沒有，不當一回事，真的很讓人火大。看到沈伯洋這樣的發言不只言論上反覆，情緒上更是相當不穩定，更不免令人憂心，沈伯洋顯然受到極大的壓力。

王鴻薇強調，沈伯洋既然擔心有「殺身之禍」，身分被人冒用，此人又消失，但沈伯洋卻不斷地想讓所有人不要再查下去，實在有違常情。她要請民進黨的委員多關心沈伯洋，畢竟沈委員還有很多任務要做，很多國家「秘密會議」要去開，如果沈是有什麼不可告人的隱情，也跟外交部和國安單位通知，她相信大家都是沈伯洋最大的靠山。

隨後，沈伯洋於貼文下方回應，王鴻薇想製造他情緒不穩的假象，這是國民黨這個月來的技倆。很抱歉，他完全不急，急的是國民黨。現在去哪個國家風險最高？就是中國。結果立法委員去中國要「報備」嗎？不用。如果王鴻薇那麼關心，那就先支持「民代赴中管制」的法案。

沈伯洋強調，他說法從頭到尾一致，不要每次都曲解別人的說法，再說別人不一致。「中配」的事情也是國民黨故意造謠，然後又說不一致。「三角巾」的事情他當面跟王鴻薇講，王鴻薇也能故意造謠。現在又一樣，他根本沒說過「冒用護照」的事。

▼民進黨立委沈伯洋。（圖／民進黨提供）