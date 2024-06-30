　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

沈伯洋自爆遭「冒用身分」　王鴻薇酸：不讓人調查是有難言之隱？

▲▼立委王鴻薇。（圖／記者李毓康攝）

▲國民黨立委王鴻薇。（圖／記者李毓康攝）

記者郭運興／台北報導

民進黨立委沈伯洋日前自爆，原定出國參加機密會議，後來因故取消行程，事後卻接到「海外安全團隊」告知，有人冒充「他的身分」出席會議。對此，國民黨立委王鴻薇昨（29日）表示，知道此事後，她立刻請外交、國安單位調查，以保護公職人員的安全。結果有「殺身之禍」的沈伯洋說法一改再改，還說不必去查！是有難言之隱？沈伯洋則回應，自己說法一致，國民黨不要每次都曲解說法，再來說別人不一致。

沈伯洋日前在直播自爆，青鳥上街那幾天，原定出國參加「機密會議」，但傅崐萁強推法案，所以取消行程。後來卻接到「海外安全團隊」告知，有人冒充「他的身分」出席會議，沈伯洋強調，這個行程非常保密，國家甚至大家可能都沒聽過，看來是有人飛了同班飛機、在當地用了「他的名子」，還到旅館報到，但被發現之後，這個人就不見了。

對此，王鴻薇則於臉書表示，沈伯洋稱，自己曾經前往「沒人說得出名字的國家」參加「秘密會議」竟被人冒用身分。王鴻薇查證沈伯洋直播時的用語，確實是說冒用「他的身分」入住當地飯店，基於對於此事的嚴重性，她立刻發文請外交部和國安單位調查，以保護公職人員的人身安全。

王鴻薇表示，但就在她發文的同一天，沈伯洋雖然感謝她的關心，卻又立刻改口，說沒有冒用「他的身分」出境，完全與直播說法不同。

王鴻薇指出，沈伯洋隨後與吳崢直播談及此事時，沈又改變原本對她感謝的態度，痛批她說，「幫誰要資料？不單純！」、「我覺得很可怕的是，她如果想要打聽這一個，要求資料交出來，那她是不是要把私人的機密會議、行程機密都要出來，王鴻薇到底是幫誰要這個資料？」、「這種看似關心，我覺得不單純，尤其是國會擴權法案通過後，王鴻薇會不會以後去要私人相關資料？」

王鴻薇認為，她想她發文目的合情合理，也說得很清楚，是為了全體立法委員和沈伯洋的人身安全，更擔心這樣的事件引發我國外交危機，當然是為了全體國人去要求。試想如果有不法分子冒用我國立委護照、用我國名義出去招搖撞騙，甚至產生外交危機，這都是不分黨派的國安危機。

王鴻薇說，但是從沈委員揭發這件事，外交部和國安單位像是在看笑話，連動作都沒有，不當一回事，真的很讓人火大。看到沈伯洋這樣的發言不只言論上反覆，情緒上更是相當不穩定，更不免令人憂心，沈伯洋顯然受到極大的壓力。

王鴻薇強調，沈伯洋既然擔心有「殺身之禍」，身分被人冒用，此人又消失，但沈伯洋卻不斷地想讓所有人不要再查下去，實在有違常情。她要請民進黨的委員多關心沈伯洋，畢竟沈委員還有很多任務要做，很多國家「秘密會議」要去開，如果沈是有什麼不可告人的隱情，也跟外交部和國安單位通知，她相信大家都是沈伯洋最大的靠山。

隨後，沈伯洋於貼文下方回應，王鴻薇想製造他情緒不穩的假象，這是國民黨這個月來的技倆。很抱歉，他完全不急，急的是國民黨。現在去哪個國家風險最高？就是中國。結果立法委員去中國要「報備」嗎？不用。如果王鴻薇那麼關心，那就先支持「民代赴中管制」的法案。

沈伯洋強調，他說法從頭到尾一致，不要每次都曲解別人的說法，再說別人不一致。「中配」的事情也是國民黨故意造謠，然後又說不一致。「三角巾」的事情他當面跟王鴻薇講，王鴻薇也能故意造謠。現在又一樣，他根本沒說過「冒用護照」的事。

▼民進黨立委沈伯洋。（圖／民進黨提供）

▲▼民進黨立委沈伯洋出席「反濫權，護民主」桃園市說明會-中壢場。（圖／民進黨提供）

ET快訊
快訊／全台「最富里」出爐　平均所得461.1萬破紀錄
每周消費2萬元　黑卡會員怒「肉品、海鮮變貴」：不如去其他賣場
獨／新版鮮乳標章上路！新增「台灣鮮乳」　舊版流通至今天
石晉華車禍現場曝！　送醫不治享壽60歲
傳染非常快速「全家得」　台大醫：3情況戴口罩
土星逆行來了！　3星座當心

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

罷免童子瑋反制「拆樑」？　朱立倫：民進黨讓許多基隆市民憤慨

金融三業前5月稅前賺4839億　刷史上同期新高

沈伯洋自爆遭「冒用身分」　王鴻薇酸：不讓人調查是有難言之隱？

賴清德：音樂是人生　繼續守護捍衛創作自由

外傳跟劉寶傑鬧翻　吳子嘉證實「暫時不上節目」曝背後原因

三軍儀隊交接儀典　最快年底撤離中正紀念堂改到廣場舉行

歷經7次流標！卓榮泰視察淡江大橋工程　喊話2025年底如期完工

國民黨國會改革說明會桃園首場開講　朱立倫籲團結挺改革

監委調查國中學生墜樓案　報告曝：宜蘭縣府、校方及師長皆有違失

「核能延役條例」草案7月排審　 藍要民進黨政府務實面對缺電

張書豪向歐陽妮妮求婚成功！　他爆哭求爸媽：希望你可以很疼她

出國把柯基寄養在阿嬤家！　牠見主人來接躲椅下不回去

阿弟曝16蹲「蹲一次少一次」　結婚僅辦「百元婚禮」Mei傻眼XD

生物股長飆《火影忍者》神曲　《青鳥》前奏一下..全場嗨炸！

Lulu金曲開場「冒嬰兒聲」突喊卡　大唱〈蘑菇濃湯〉改編成金曲版

MC HotDog熱狗得獎　喊話女兒:把拔要喝到早上!

《玩很大》Eason暴衝「猛撞上玻璃」　全場爆笑：演藝事業最高峰XD

金曲獎最搶戲：麥克風　「住越高越矮」黃宣蹲馬步

Marz23牽混血辣妻「傲人身材全現」　讚兒子超乖「下秒想抓麥克風XD」

孕妻失控爆哭表達愛　尪耐心聽＋寵溺拭淚

罷免童子瑋反制「拆樑」？　朱立倫：民進黨讓許多基隆市民憤慨

金融三業前5月稅前賺4839億　刷史上同期新高

沈伯洋自爆遭「冒用身分」　王鴻薇酸：不讓人調查是有難言之隱？

賴清德：音樂是人生　繼續守護捍衛創作自由

外傳跟劉寶傑鬧翻　吳子嘉證實「暫時不上節目」曝背後原因

三軍儀隊交接儀典　最快年底撤離中正紀念堂改到廣場舉行

歷經7次流標！卓榮泰視察淡江大橋工程　喊話2025年底如期完工

國民黨國會改革說明會桃園首場開講　朱立倫籲團結挺改革

監委調查國中學生墜樓案　報告曝：宜蘭縣府、校方及師長皆有違失

「核能延役條例」草案7月排審　 藍要民進黨政府務實面對缺電

快訊／全台「最富里」五連霸　竹市關新里平均所得461.1萬破紀錄

八里「穗花棋盤腳」粉嫩綻放！美到7月底　北部賞花點一次看

嘉縣府攜手外貿協會外銷無人機供應鏈　雙方簽署合作備忘錄

罷免童子瑋反制「拆樑」？　朱立倫：民進黨讓許多基隆市民憤慨

美國擬50億軍援烏克蘭　含鷹式飛彈、155毫米砲彈

辯論災難表現讓民主黨陷恐慌　美媒關注吉兒是否能「勸退」拜登

金融三業前5月稅前賺4839億　刷史上同期新高

沈伯洋自爆遭「冒用身分」　王鴻薇酸：不讓人調查是有難言之隱？

又一個韓星愛牌登台！可愛小逗點高人氣　Jennie、金秀賢同款買得到

疑忘拉手剎車！阿里山遊覽車下滑撞傷母女　媽媽右腳骨折送醫

監視器驚見法鬥「交疊姿勢69分」 客廳激戰網笑翻...主人看到秒崩潰

政治熱門新聞

外傳跟劉寶傑鬧翻　吳子嘉解釋

童子賢被總統府切割！新職9天不保？　她：該請辭

三軍儀隊交接儀典　最快年底撤離中正紀念堂

沈伯洋警告：中國會掌握你愛看A片類型！　「這很危險」

童子賢自嘲講錯話　但台積電挺他

保單強制執行新指引！　鍾佳濱、黃珊珊合作完成「拆彈第一步」

北市信義區景勤里長罷免案成立　7/20投票

轟藍白「一個月殺一個」　王義川嘆：我沒被打倒！接下來是沈伯洋

歷經7次流標！卓榮泰視察淡江大橋工程　喊話2025年底如期完工

東山高中超收　校長驚回：想不到這麼想讀

快訊／23架共機侵擾再次「四面環台」　最近離基隆僅40浬

防房東亂收電費！內政部修定型化契約7月上路

監委調查國中學生墜樓案　報告曝：宜蘭縣府、校方及師長皆有違失

大安森林公園成毛孩殺手？　愛犬吃草1分鐘暴斃飼主痛心

更多熱門

相關新聞

國民黨國會改革說明會　桃園首場開講　

國民黨國會改革說明會　桃園首場開講　

國民黨辦理「反貪腐、查弊案」國會改革說明會，29日在桃園市中壢區展開首場。出席說明會的黨主席朱立倫、桃園市長張善政針對國會改革，闡釋其必要性及正當性，嚴詞抨擊民進黨無所不用其極反對，就是為了維護黨的權益，讓許多弊案不被調查，國民黨推動國會改革，堅持做對的事情，呼籲全民團結做國民黨的後盾。

「核能延役條例」草案7月排審　 藍要民進黨政府務實面對缺電

「核能延役條例」草案7月排審　 藍要民進黨政府務實面對缺電

轟藍白「一個月殺一個」　王義川嘆：我沒被打倒！接下來是沈伯洋

轟藍白「一個月殺一個」　王義川嘆：我沒被打倒！接下來是沈伯洋

沈伯洋警告：中國會掌握你愛看A片類型！　「這很危險」

沈伯洋警告：中國會掌握你愛看A片類型！　「這很危險」

民進黨反擴權宣講前進桃園　林右昌籲藍白：站在一起守護台灣

民進黨反擴權宣講前進桃園　林右昌籲藍白：站在一起守護台灣

關鍵字：

沈伯洋王鴻薇國民黨民進黨冒用身分外交部國安局

讀者迴響

熱門新聞

新生兒死亡判賠1400萬　名醫怒：太扯

15歲弟弟得淋病　忍不住無套又一發「沒戴比較爽」

金曲獎／安迪媳婦「邊走邊晃」穿超低胸

即／《大熱門》高中正妹車禍離世！

女師台東開民宿　房間被丈夫用來偷吃小三

外傳跟劉寶傑鬧翻　吳子嘉解釋

金曲獎／Lulu開場唱〈蘑菇濃湯〉遭出征　青峰昔抵制喊：毒菇！

巴奈提天安門　中國網友：金曲獎玩完了

熱狗「鬼新娘」開場真出事！Lulu急道歉

陸歌手得獎「代領人僅說8字就下台」！魏如萱尷尬了

童子賢被總統府切割！新職9天不保？　她：該請辭

唱〈蘑菇濃湯〉為何被炎上？青峰曾怒吐封殺原因

糖尿病患者「戒2款食物」成功好轉　免打胰島素

桃園阿嬤電動代步車秒變「貪吃蛇」！

台灣海峽達30度！　「熱到發燙」一片紅海溫圖曝

更多

最夯影音

更多

張書豪向歐陽妮妮求婚成功！　他爆哭求爸媽：希望你可以很疼她

出國把柯基寄養在阿嬤家！　牠見主人來接躲椅下不回去

阿弟曝16蹲「蹲一次少一次」　結婚僅辦「百元婚禮」Mei傻眼XD

生物股長飆《火影忍者》神曲　《青鳥》前奏一下..全場嗨炸！

Lulu金曲開場「冒嬰兒聲」突喊卡　大唱〈蘑菇濃湯〉改編成金曲版

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面