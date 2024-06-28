北韓飛彈「空中爆炸解體」還吹噓！　南韓軍方嘲諷：技術不成熟

▲北韓26日清晨從平壤試射極超音速飛彈，聲稱成功進行彈頭分離試驗。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

北韓（朝鮮）於26日清晨從平壤向東發射一枚疑似極超音速導彈，在飛行250公里後墜落至東海（日本海）。隨後，北韓官媒宣稱發射時測試「個別機動戰鬥部（彈頭）分離與誘導操縱試驗」，表示分離的彈頭成功導向3個目標座標。對此，南韓軍方卻駁斥北韓的說法，認為飛彈在空中「解體爆炸」。

根據《韓聯社》，南韓聯合參謀本部今（28）日進一步公開北韓發射飛彈時的影片，畫面清楚呈現北韓飛彈在空中爆炸、解體為數十塊碎片。南韓軍方指出，早在北韓26日清晨5時30分發射飛彈時，南韓前線部隊便透過紅外線熱成像儀（TOD）和監控雷達，清楚拍攝該枚飛彈發射升空時異常迴轉、爆炸解體的畫面。

南韓軍方解釋，彈道飛彈若發射成功，其飛行軌跡應該要呈直線，但是北韓該日所發射的飛彈卻在發射後左右搖晃，最後甚至失去重心，且飛彈推進裝置並沒有正常噴出火焰，反而是燃起其他類型的火焰，隨後飛彈竟然當場在空中「爆炸解體」，化為數十塊碎片，就這樣啪一聲沒有了。

▲▼南韓軍方公開前線部隊監控設備所拍攝到的北韓飛彈發射影像。（圖／南韓聯合參謀本部）

據悉，北韓昨（27）日透過官媒報導，聲稱其測試「個別機動戰鬥部（彈頭）分離與誘導操縱試驗」，飛彈使用一截中長程固態燃料導彈引擎，分離的彈頭正確導向3個目標座標，向外界誇耀其測試「多目標重返大氣層載具」（MIRV）、又稱為分導式多彈頭技術，可在彈頭飛彈鼻端裝載多枚核子彈頭載具。

南韓軍方解釋，若是依照北韓官媒的主張、3個彈頭正常分離，則應該必須出現3個乾淨的直線航跡。南韓軍方關係人士也提出質疑，認為北韓官媒雖然在報導時有公開發射照片，但照片裡卻找不到移動型發射車（TEL）的蹤跡，因為過去北韓發射飛彈時若取得成功，通常都會公開含有TEL的相片。

南韓軍方指控，北韓為了掩蓋飛彈「空中爆炸解體」的事實，竟然在官媒報導聲稱「多彈頭分離」測試取得成功，「若要靈活運用洲際彈道飛彈（ICBM）技術，就必須要擁有重返大氣層、多彈頭技術，雖然北韓的確朝這個方向邁進，但是根據美國與南韓共同評估，北韓目前仍未擁有這兩項技術。」

另外，南韓軍方也評估，目前不排除飛彈在空中爆炸解體後，部分碎片墜落至地面、對居民造成危害的可能性，「平壤當局為了安撫民心，才會聲稱『多彈頭試驗』取得成功。」