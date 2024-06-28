北韓月底即將召開全員會議　美國「非常擔憂」俄朝拉近距離

▲普丁出訪平壤會晤金正恩，北韓在對外政治取得重要外交成果 。（圖／路透）

記者羅翊宬／編譯

北韓（朝鮮）最高領導人金正恩邀請俄羅斯總統出訪平壤，兩人於本月19日簽署《全面戰略性夥伴協定》，預估俄朝關係將迎來轉捩點。在此之際，北韓朝鮮勞動黨即將於6月底召開全員會議，屆時金正恩將會出席。北韓官媒則表示，此次會議將成為脫胎換骨的重要契機。

北韓黨務機關報《勞動新聞》今（28）日刊登標題為「朝鮮勞動黨，是以百折不撓鬥爭精神迎來社會主義全面性發展期的革命之黨」的報導，內容提到6月底將會召開朝鮮勞動黨中央委員會第8屆第10次全員會議，預估此次會議將成為國家脫胎換骨的新契機。

報導強調，「此次全員會議，將會以頑強不斷的努力，擴大爭取有利的情勢與局面、針對的勝利與成果，是鬥爭與向前邁進的一場會議。應對變遷的革命情勢，在黨充滿智慧的領導下，不僅提出向前突飛猛進的解方，更在我國特色社會主義建設下，永無止盡取得耀眼成果。」

▲普丁贈送金正恩俄製豪華轎車，他在平壤錦繡山迎賓館裡開著車，金正恩坐副駕駛座。（圖／達志影像／美聯社）

南韓《韓聯社》分析，北韓朝鮮勞動黨全員會議於每年6月前後召開，若該年黨並未召開全代會，則會議上將討論、審議黨內外問題，今年5月24日金正恩曾在主持政治局會議時，預告6月底將會召開全員會議，審視並結算今年上半季的成果，會期預估為3至4天。

值得注意的是，此次全員會議召開的時間點，位於金正恩與普丁展開會談之後，兩人會談被外界視為改變北韓內外環境的重要轉捩點，也因此北韓在與俄羅斯簽訂「同盟條約」、取得重要外交成果後，今年下半季將會如何在下一步對內整頓政治。

針對俄羅斯進一步與北韓拉近距離，美國東亞暨太平洋事務助理國務卿康達（Daniel Kritenbrink）於當地時間27日出席眾議院外交委員會聽證會時，表示自從普丁出訪平壤後，美國感到「非常擔憂」，並向北韓喊話，強調美國隨時敞開對話之門。

康達表示，除了與日本、南韓達成三方合作之外，必須透過擴大國際合作，加強對於北韓和俄羅斯武器交易的制裁。