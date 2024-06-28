東京知事女候選人直播脫衣「狂甩車頭燈」！　政見發表會成謎片現場

▲內野愛里在政見發表會上當眾脫衣。（圖／翻攝自內野愛里YT）



記者王佩翊／編譯

東京都知事選舉亂象多，日前有候選人為了吸人眼球，找來裸女拍攝三點不露的性感照當作宣傳海報，或是在競選海報上宣傳女性風俗店，都因此遭到警方警告。如今又有一名女性候選人不但瘋狂強調自己超可愛外，還在政見發表會上脫衣，狂甩車頭燈，脫序行為再添一樁。

東京都知事選舉即將於7月7日登場，而登記參選的候選人更是高達56人，創下歷史紀錄。東京都知事大選27日在NHK舉行候選人政見發表會，其中31歲候選人內野愛里不但政見荒謬，更是在發表會上公然作出詭異舉動，震驚網友。

只見內野愛里在長達6分鐘的政見發表過程中，大肆宣揚自己的3項政見，分別是「請和內野愛里做朋友」、「宣傳內野愛里的YouTube頻道」、「讓所有人認識內野愛里」。

影片中，內野愛里身穿襯衫，戴著黑框眼鏡，開頭便說道，「終於和大家見面了。我就是那個以可愛聞名的內野愛里。現在，覺得我超可愛的鏡頭前的你，沒錯，就是在說你。攝影師，不要用那種眼神看我。不能因為我超可愛就這樣看我。討厭，這樣看我，我會害羞。」

隨後她又突然說，「太緊張害我現在好熱，怎麼辦！」語畢，她隨即將眼鏡脫掉，並解開襯衫釦子，將襯衫脫下，露出豐腴雙乳。雖然明顯看到，她穿著平口小可愛，但是仍然露出超深事業線，「車頭燈」也跟著她的動作瘋狂搖晃。