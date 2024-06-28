快訊／日本降警報級大雨！「線狀雨帶」轟靜岡縣　暴量雨勢狂灌

▲日本受梅雨鋒面影響，各地降下大雨。（示意圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

日本各地受到梅雨鋒面影響，九州至東海地區雲層增厚，九州、四國多地28日迎來「警報級大雨」，同時發布土石災害警報。而靜岡縣也已經出現「線狀雨帶」，氣象廳提醒，務必注意防災與逃生。此外，日本未來幾小時內仍有強降雨，特別是福岡縣、熊本縣和大分縣，預計28日上午就會出現線狀雨帶，導致災害風險增加。

綜合日媒報導，梅雨鋒面28日上午5時30分已延伸至西日本附近，而九州至東海地區也同樣受到強降雨影響。九州南部已發布土石災害警戒，九州北部和四國部分地區也發布大雨警報，預計降雨強度將持續至29日。

根據氣象局預測，梅雨鋒面29日從西日本往東日本延伸，鋒面上的低氣壓會穿越本州地區。暖濕空氣將往低氣壓與鋒面流入，進一步加劇降雨強度。

▲靜岡縣發生線狀雨帶。（圖／日本氣象廳）



值得注意的是，靜岡縣稍早已出現線狀雨帶，持續在同一地區降下大雨，靜岡縣直到今晚仍會出現伴隨打雷的強降雨，且可能發生危及生命的土石與洪水災害。氣象廳28日上午10時47分發布「顯著大雨相關情報」，提醒當地居民應保持高度警戒。

此外，氣象廳也指出，福岡縣、熊本縣和大分縣同樣可能在28日上午發生線狀雨帶，當地居民應及時關注天氣預報，並做好防災準備。

各地大雨高峰期預計如下：九州南部至28日中午、九州北部至28日下午、近畿地區至28日深夜、四國地區至28日中午前、東海地區至29日清晨、北陸地區則從28日下午至29日清晨。

氣象局預測，從28日上午6時至29日上午6時，東海和近畿地區的24小時累計降雨量可能達到200毫米、九州南部為180毫米、四國和九州北部地區為150毫米、北陸地區為100毫米。

如果出現線狀雨帶，局部地區降雨量可能進一步增加。氣象局提醒居民嚴防土石災害，並注意低窪地區淹水和河川暴漲與氾濫災害。