斥資逾2億科技教育再提升　雲林185所縣立學校全面安裝智慧黑板

▲雲林縣府斥資2億多元，將185所縣立學校教室全面換上智慧黑板，總數量約2100台，為全國首創全面使用智慧黑板的縣市。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣政府於今（28）日舉辦「雲林縣縣立學校班級教室全面裝置水洗式智慧黑板記者會」，雲林縣長張麗善致詞感性表示，見證雲林教育的重要里程碑，相當感謝縣府團隊的用心規劃，以及各界給予的大力支持，讓雲林的教育環境能夠不斷進步、創新。

張麗善指出，今年暑假，雲林縣府斥資2億多元，將185所縣立學校教室全面換上智慧黑板，總數量約2100台，為全國首創全面使用智慧黑板的縣市。86吋大型電容式觸控螢幕、水擦式黑板、音響與攝影設備等先進科技設備，不僅以水溶式粉筆取代傳統粉筆以維護師生健康，更透過數位科技教學內容，提供更生動活潑的學習體驗，提升學習成效。

▲運用智慧黑板所帶來的優質學習體驗，持續提升孩子的學習興趣與成效；並結合科技工具，發展創新的教學模式，以點亮每個孩子的天賦，讓雲林成為全國智慧教育的典範。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

今日記者會，鎮南國小學童以相聲的表演方式，表達在學校體驗過智慧黑板的教學後，發現科技工具的運用讓學習內容變得更活潑了，也讓他們更喜歡學習，張麗善亦特別期勉學校都能充分運用智慧黑板所帶來的優質學習體驗，持續提升孩子的學習興趣與成效；並結合科技工具，發展創新的教學模式，以點亮每個孩子的天賦，讓雲林成為全國智慧教育的典範。

教育處長邱孝文表示，智慧黑板的全面安裝，顯示了縣府對於教育創新的決心。透過先進的教學設備與數位科技教材，為雲林的教育注入嶄新的動能。教育處將持續關注學校運用智慧黑板的情形，提供必要的師培與支援，確保教育建設與資源的有效運用，為孩子打造最優質的學習環境。

邱孝文強調，雲林縣政府的智慧教育政策備受各界矚目，透過軟硬體的全面提升，雲林的教育品質勢必能夠再創新高，縣府將秉持為下一代打造優質教育環境的初衷，持續投入資源，推動各項創新措施，讓雲林的孩子們能夠擁有最先進的學習條件。

▲為了讓老師順利使用智慧黑板，教育處也將規劃一系列的教師研習課程，將在暑假期間陸續展開。（圖／記者蔡佩旻翻攝）