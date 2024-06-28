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暑假CHILL遊台南！　和逸飯店推親子放電行程懶骨頭入住體驗

▲暑假正是出遊熱潮，國泰飯店觀光事業旗下和逸飯店台南西門館，推出暑期住宿優惠，受到親子客群歡迎的和逸飯店•台南西門館，攜手南台灣最大動物園「頑皮世界野生動物園」，推出「頑樂加倍! 動物奇遇之旅」住房專案。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲暑假正是出遊熱潮，國泰飯店觀光事業旗下和逸飯店台南西門館，推出暑期住宿優惠，受到親子客群歡迎的和逸飯店•台南西門館，攜手南台灣最大動物園「頑皮世界野生動物園」，推出「頑樂加倍! 動物奇遇之旅」住房專案。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

暑假正是出遊熱潮，國泰飯店觀光事業旗下和逸飯店台南西門館，推出暑期住宿優惠，受到親子客群歡迎的和逸飯店•台南西門館，攜手南台灣最大動物園「頑皮世界野生動物園」，推出「頑樂加倍! 動物奇遇之旅」住房專案，每晚5280元起，專案內容含自助式早餐及動物園暢玩門票，數量依照預訂房型提供。

▲暑假正是出遊熱潮，國泰飯店觀光事業旗下和逸飯店台南西門館，推出暑期住宿優惠，受到親子客群歡迎的和逸飯店•台南西門館，攜手南台灣最大動物園「頑皮世界野生動物園」，推出「頑樂加倍! 動物奇遇之旅」住房專案。（圖／記者林東良翻攝，下同）▲暑假正是出遊熱潮，國泰飯店觀光事業旗下和逸飯店台南西門館，推出暑期住宿優惠，受到親子客群歡迎的和逸飯店•台南西門館，攜手南台灣最大動物園「頑皮世界野生動物園」，推出「頑樂加倍! 動物奇遇之旅」住房專案。（圖／記者林東良翻攝，下同）

兼具新奇趣味與自然保育的「動物園」，向來是不少親子家庭的出遊首選，和逸飯店•台南西門館攜手「頑皮世界野生動物園」，推出「頑樂加倍! 動物奇遇之旅」住房專案，入住舒適客房每晚5280元起，專案內容包含自助式早餐、動物園暢玩門票，並加碼贈送動物餵食體驗的飼料，讓大小朋友體驗一日飼養員的樂趣，增加與動物們近距離接觸，達到寓教於樂效果。頑皮世界野生動物園有多達300種以上的動物，以不受圍籬設限的半開放觀賞方式，園內隨處可見自在散步的孔雀，也能與人氣動物水豚、長頸鹿零距離互動。即日起AMAZZING CLUB會員預訂「頑樂加倍! 動物奇遇之旅」，再享房價95折優惠，高鐵聯票官網預訂專案享高鐵票加購78折優惠。

▲暑假正是出遊熱潮，國泰飯店觀光事業旗下和逸飯店台南西門館，推出暑期住宿優惠，受到親子客群歡迎的和逸飯店•台南西門館，攜手南台灣最大動物園「頑皮世界野生動物園」，推出「頑樂加倍! 動物奇遇之旅」住房專案。（圖／記者林東良翻攝，下同）▲暑假正是出遊熱潮，國泰飯店觀光事業旗下和逸飯店台南西門館，推出暑期住宿優惠，受到親子客群歡迎的和逸飯店•台南西門館，攜手南台灣最大動物園「頑皮世界野生動物園」，推出「頑樂加倍! 動物奇遇之旅」住房專案。（圖／記者林東良翻攝，下同）

AMAZZING CLUB會員預訂住房專案再享房費95折優惠，今年暑假來場療癒又慵懶地漫遊行程，感受台南座城市的魅力。訂房請洽和逸飯店‧台南西門館訂房專線06-702-6699。

▲暑假正是出遊熱潮，國泰飯店觀光事業旗下和逸飯店台南西門館，推出暑期住宿優惠，受到親子客群歡迎的和逸飯店•台南西門館，攜手南台灣最大動物園「頑皮世界野生動物園」，推出「頑樂加倍! 動物奇遇之旅」住房專案。（圖／記者林東良翻攝，下同）

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