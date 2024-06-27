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台鐵隆田、善化站擬改建「跨站式站房」　西港大橋塞車點分期打通

▲▼立法院交通委員會與交通部長李孟諺考察台南交通建設。（圖／交通部提供）

▲立法院交通委員會與交通部長李孟諺考察台南交通建設。（圖／交通部提供）

記者蔡亞樺／台北報導

南科日益發展，台鐵隆田、善化火車站進出人次增加，交通部長李孟諺今(27日)前往台南考察，指示台鐵公司代辦改建先期作業，車站改建後也能增設商業設施，另台19線自國道8號銜接處至西港大橋部分路口壅塞，擬採分期漸進式消除車流交織點。

立法院交通委員會今日考察台南地區交通建設，台鐵公司指出，考量鐵道運輸對地方民眾來說相當重要，且因應高齡化人口及通勤族的需求，隆田及善化火車站將規劃改建為跨站式站房，提升民眾乘車便利性，並符合地方需求。

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李孟諺說，隆田有隆田文化資產教育園區，善化因科學園區帶動人口成長，進出站人次逐年增加，交通部積極協助，請台南市政府向交通部申請鐵道發展基金補助，經費到位後，台鐵公司代辦先期作業，車站改建後也能增設商業設施。

▲▼立法院交通委員會與交通部長李孟諺考察台南交通建設。（圖／交通部提供）

▲交通部長李孟諺考察台南地區交通建設。（圖／交通部提供）

高速公路局正辦理「國道8號台南系統交流道改善及跨南133路口立體化工程」細部設計，預計明年動工、2030年完工通車。李孟諺說，該工程可改善台南市安定區連結高速公路之交通，工程是「穿著衣服改衣服」，施工期間會造成民眾不便，施工單位務必作好交維措施。

台19線自國道8號銜接處至西港大橋部分路口於尖峰時段交通較為壅塞，公路局正於沿線以路型調整及號誌智慧化等方式改善，另針對台19線西港大橋南端改善辦理可行性評估，預計採分期漸進式消除車流交織點。

李孟諺指，公路局加速完成相關規劃及施工作業，以消除現況道路車流交織問題，使佳里、西港地區進入南科交通順暢。

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