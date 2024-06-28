桃機暑假總運量上看800萬人次　含鉛酸電池手持電扇禁上機

▲暑假是旅遊旺季，桃園機場公司預估暑期總運量上看800萬人次。（圖／桃機公司提供）

記者李姿慧／台北報導

6月29日起進入暑假出國旺季，桃園機場公司今（28日）表示，7月至8月總運量上看800萬人次，與疫情前（2019年）同期運量相當，呼籲旅客提早3小時抵達機場；由於天氣炎熱，幾乎人手一支的攜帶手持式電風扇，含有鉛酸電池手持電扇禁止託運跟手提攜帶上機。

根據桃機公司統計，6月8日起大學生陸續放假，光端午連續假期6月7日至6月11日，總運量達63.6萬人次，與去年同期相比成長約12.32%，單日平均約12.7萬人次，最高峰落在6月10日，單日旅運量為12.9萬人次。隨著旅遊潮到來，預估今年暑假7月、8月總運量上看800萬人次，日平均為12.9萬人次，超越端午連假日均量，與疫情前2019年同期旅運量852萬人次相比，約恢復至94%。

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機場公司表示，為迎接暑假出國旅遊潮，已提早佈署並召開疏運整備會議。因應旅行可能遇到各種狀況，如護照逾期、跑錯機場等，提醒旅客務必檢查護照效期是否為6個月以上；提早3小時到機場，出發前確認航班資訊，認明桃園國際機場代碼縮寫為「TPE」。

▲暑假天氣較炎熱，民眾常攜帶手持式電風扇(含有鉛酸電池)禁止託運跟手提攜帶上機。（圖／桃機公司提供）

由於暑假天氣較炎熱，民眾常攜帶手持式電風扇，桃機公司提醒，含有鉛酸電池手持電扇禁止託運跟手提攜帶上機，為加速通關減少複檢，行動電源需隨身禁止託運、打火機限隨身攜帶一個，刀剪工具類、防狼噴霧等高壓噴罐類限託運。

桃機公司指出，新世代自動查驗通關系統e-Gate已上路，不僅國人使用方便快速，年滿14歲，持晶片護照且在入境時已錄存生物特徵的外國人及陸港澳人士，出境無須申請可直接使用，短短10秒鐘即能完成通關。