赴陸旅遊升高橙色警示　羅智強諷：要不要回到漢賊不兩立時代？

▲羅智強。（圖／記者李毓康攝）



記者崔至雲／台北報導

為了反制中國大陸發布的「懲獨22條意見」，陸委會調升大陸地區旅遊的燈號為橙色。對此，國民黨立委羅智強今（28日）諷刺，民進黨應該回到漢賊不兩立的時代，為了抗中保台，兩岸從此斷絕經貿往來，旅遊不准去、商業不准往來，所有人不准去，去了就抓去關，民進黨要不要做到這個程度？

羅智強表示，他反對大陸用死刑威嚇台灣方面任何的主張，他也反對大陸越過台海中線進行圍台軍事演習，民進黨一樣反對這些事情，但民進黨的反對並不能阻止這些事情發生，只有一個人反對這些事情，然後也可以阻止這些事情發生，那個人就是前總統馬英九。

羅智強指出，馬英九任內不會發生這些事情，就算兩岸有糾紛有摩擦，依然有溝通管道可以化解、處理，不讓人民在第一線扛風險，馬英九時期中共軍機不會跨越海峽中線，更不會有圍台軍事演習，這才是重中之重。



羅智強說，在民進黨的邏輯中，發布橙色警示搞不好還太輕忽此事了，民進黨應該回到漢賊不兩立的時代，兩岸從此斷絕經貿往來，大陸每年1000多億元的順差都不用想了，為了抗中保台，旅遊不准去，商業不准往來，所有人不准去，去了就抓去關，民進黨要不要做到這個程度？

羅智強指出，發布橙色警示與否，對民進黨來說一點都不重要，反正抗中保台這帖藥賴清德一當選就開始吃，吃到現在國會改革，激化反中仇中就是民進黨要的，這是他們要延續執政的唯一一張牌，就看台灣人民是否買單、是否接受。