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日韓郵輪新玩法、國旅一站式度假　搶先卡位暑假旅遊行程

NCL挪威郵輪奮進號基隆出發日本 4 天自主遊（圖／momo提供）

▲搭郵輪出國是現在最具話題的新玩法。（圖／momo提供）

記者洪菱鞠／台北報導

暑假出遊旺季即將到來，不少人已經在安排行程準備嗨玩一番，為了迎合這股旅遊熱潮，網購業者針對國內外旅遊、住宿休息、美食餐飲票券等推促銷，同時公開2024最夯暑假行程，「日韓郵輪行」躍升今年最具話題新玩法；國旅則是展現「一站式渡假」親子旅遊趨勢。

東森購物網ETmall觀察，與上月相比，近期旅遊商品整體銷量成長了8成，尤其家長們紛紛計畫帶孩子們出遊，共度難忘的假期時光，讓國內親子飯店迎來高買氣，包括墾丁夏都沙灘酒店、義大皇家酒店、關西六福莊、日月潭瑞居渡假飯店及台南安平維悅酒店，都是熱門選擇；也有很多人會出國玩，日本東京迪士尼、沖繩、北海道、泰國、越南富國島等地很受歡迎外，可以一次暢遊日韓的歌詩達郵輪最搶手，另外，歐美行程有現折1,200元優惠，也吸引不少消費者目光。

長達2個月的暑假要怎麼玩？東森購物網ETmall活動強打「主題玩樂今夏親子遊」，除了親子旅宿2,399元起，國外自由行說走就走，東京、大阪、沖繩、首爾最低11,888元起，泰國免簽現省1,200元，最低13999元起，想體驗海上航行樂趣的人，則是推薦把握名勝世界壹號及來台最大的MSC地中海郵輪航次時間。

東森購物網ETmall活動強打「主題玩樂今夏親子遊」（圖／翻攝自東森購物）

▲東森購物網ETmall活動強打「主題玩樂今夏親子遊」。（圖／翻攝自東森購物）

暑假瘋出國，momo即日起至6月30日推出「夢想啟航」全館票券5折起活動，並分享「日韓」因鄰近台灣，且充滿美食、流行服飾、夯劇景點，為最受青睞的旅遊國家，佔整體國外旅遊票券銷售佔比逾4成，今年更掀起「郵輪日韓行」熱潮，不僅能享受船上的娛樂休閒設施，也能體驗到靠岸的觀光行程，且免去行李搬移、交通換乘等精力，大大享受到旅行的休閒與放鬆，像是「NCL挪威郵輪 奮進號」及「名勝世界郵輪 壹號」等都是近期具話題的郵輪之旅選擇。此外，適合深度觀光的「長程歐洲遊」也受到矚目。

國旅部分，momo根據銷售觀察，因夏日炎熱帶動鄰近海邊、坐擁泳池及水樂園的旅宿專案熱銷，今夏呈現包吃、包住、包玩的「一站式度假」國內旅遊趨勢，在小孩玩樂放電的同時，大人也能放鬆享受。

觀光局統計，今年每月出國人數皆突破百萬人次，Yahoo奇摩購物從數據發現，國外旅遊必備「行動網卡」狂銷，尤以日本最夯，整體銷量飆升6倍；超人氣觀光勝地「三鷹之森吉卜力美術館」門票也成熱門選擇。旅遊熱潮帶旺相關用品買氣，大容量「28吋行李箱」佔整體行李箱銷量近5成最受歡迎，消費者購買首重靜音輪、高耐用性與輕便等特點，而便於隨時取物的「前開式行李箱」也成近期熱門款。

此外，主打便攜與隨插即用的10000mAh以上「雙線快充行動電源」、輕鬆擴充行李容量的「免抽氣真空壓縮袋」、全方位記錄精彩回憶，像是主打4K高畫質與超強防水係數的「運動相機」、輕巧的「空拍機」、潛水性能極佳的「GoPro」皆成熱銷單品。

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