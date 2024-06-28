性騷男選手遭禁賽！韓19歲滑冰女神公開「種草莓」細節：只是玩笑

▲南韓19歲花式滑冰女選手李海仁，被外界視為「金妍兒接班人」。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓花式滑冰國家代表隊今年5月前往義大利瓦雷澤（Varese）進行集訓，豈料傳出2名女選手在宿舍飲酒、性騷擾學弟的醜聞，其中一人是被外界視為金妍兒接班人的19歲女選手李海仁。事後，李海仁發表聲明否認性騷，強調她和學弟是前男女朋友的關係，兩人互動只是戀人之間的玩笑，甚至還公開兩人的對話紀錄。

然而，該受害男選手卻透過律師表示，目前飽受憂鬱症所苦。

根據韓媒《韓民族新聞》，就讀高麗大學的19歲花式滑冰女選手李海仁身陷「性騷醜聞」，事後更被大韓冰上聯盟召開體育公正委員會祭出禁賽3年的處分，因此她透過社群平台發文喊冤，「（學弟）是我就讀高中時交往的前男友，是當時因為父母的反對才導致分手，此次海外集訓時又決定復合。」

李海仁否認自己曾經性騷擾該名學弟，強調，「這只是戀人之間會做出的玩笑或是『愛情表現』罷了！」

▲李海仁因宿舍飲酒、性騷醜聞而被禁賽3年。（圖／達志影像／美聯社）

李海仁的法律代理人、律師金佳藍（音譯）發表聲明，「針對集訓期間在宿舍飲酒之事實，李海仁已經深刻反省。不過，李海仁並無存在性騷擾學弟之事實。李海仁和該名選手是男女朋友關係，只是兩人並未將交往事實告知冰上競技聯盟，聯盟因為未能得知詳情，才會誤解事實關係。」

針對女方的辯解，聲稱受到性騷擾的男性選手則是有話要說。

該名男選手的法律代理人兼律師孫源佑（音譯）昨（27）日發表聲明反駁，「兩位選手於2023年10月初分手，直到今年5月才又一起前往義大利參加集訓。集訓期間，李海仁提議復合，男選手則表示再考慮看看。男選手進去李海仁的房間，李海仁則是親吻對方的頸部，種下『草莓印』。」

孫源佑繼續說道，「當時男選手根本不知道什麼是『種草莓』，對於頸部因為李海仁親吻導致留下紅印非常緊張、驚慌，最後奪門而出！（此事件）對男選手精神上造成巨大衝擊，因為無法繼續接受訓練，他甚至開始接受精神科治療，精神科則是診斷出他有憂鬱症和恐慌症等症狀，建議持續追蹤治療。」

▲李海仁透過限時動態公開她與學弟對話紀錄，強調並無性騷事實。（圖／翻攝自Instagram）

根據韓媒《朝鮮日報》，眼見雙方說法兜不攏，李海仁乾脆選擇27日在社群Instagram透過限時動態公開她與該名男選手的對話紀錄，證實雙方確實為重修舊好的男女朋友關係，以及被指為「性騷擾」的種草莓其實只是戀人之間的玩笑舉動，她分別公開5月21日復合、5月24日種草莓的對話紀錄。

從21日對話紀錄來看，男選手和李海仁互相稱呼對方「寶貝」、「老公」，李海仁表示，「你永遠是我的」、「能夠復合真的太棒了，好像恢復了一切」、「你好久沒有叫我『寶貝』了，聽到這一聲『寶貝』的呼喚，簡直爽到快暈倒了」；男方則回道，「顆顆顆～明天在妳面前再叫一次『寶貝』，會好好疼愛妳」。

至於24日的對話紀錄，兩人則提到種草莓印，以及計畫回國之後如何維持「地下戀情」。