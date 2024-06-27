7月赴中旅遊應多留意！中國國安新規上路　南韓警告：手機恐遭審查

▲南韓提醒國人赴中旅遊應多加留意。圖為南韓仁川國際機場。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

中國今年4月底公布兩套法規，預計從7月1日起實施，該法規保障執法人員檢查國內外旅客的手機、筆電等電子設備，且可盤問旅客的電子郵件帳密等敏感資訊。對此，南韓最高情報機構警告，前往中國旅遊、洽公、留學，應多加留意是否透過VPN使用通訊軟體，否則可能遭中國執法人員審查。

根據《韓聯社》，南韓國家情報院今（27）日發布新聞稿，提醒民眾從下個月（7月）1日起前往中國時務必多加留意，是否曾透過連結遭中國政府禁止使用的VPN，來使用南韓國內普及的通訊軟體Kakao Talk，涉嫌違反中國法律而遭到中方執法人員審查。

南韓國家情報院表示，中國國家安全部從4月26日起修法通過《國家安全機關行政執法程序規定》、《國家安全機關辦理刑事案件程序規定》，法規保障中國公安等執法機關針對任何有損害國家安全疑慮的人，進行身體和所持物品的檢查，包括調閱瀏覽紀錄、蒐集並調查電子數據與證據，無論是否為中國人，一律得接受調查。

南韓國家情報院補充，「在中國居留的我國（南韓）國民，一旦被中國當局判定『可能威脅國家安全』，則中國執法單位可以單方面要求蒐集我國國民的通訊軟體對話紀錄、電子郵件紀錄、照片、登入紀錄等敏感資訊，甚至更有可能處以拘留、罰金等。」

南韓國家情報院警告，「一旦透過VPN，公開使用在中國境內被禁止瀏覽的臉書、Instagram、Kakao Talk（南韓使用率最高的通訊軟體），則將可能淪為中國執法部門審查的對象。」

南韓國家情報院叮囑，一旦不幸淪為中國執法部門的審查對象，應該儘量避免和對方發生衝突，並尋求政府和外交力量協助，包括大韓民國外交部領事客服中心（+82-2-3210-0404）、大韓民國駐中國大使館（+86-186-1173-0089）。