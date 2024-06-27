北韓蹂躪人權！禁止人民結婚「穿白色婚紗」　收看韓劇遭公開槍殺

▲金正恩整肅異己，公開處刑姑丈張成澤。（圖／CFP）

記者羅翊宬／編譯

在新冠疫情期間，北韓（朝鮮）以防疫為由加強對民眾的控管，包括嚴禁人民收看或收聽來自南韓等境外影視作品與音樂，並禁止人民使用具有南韓特色的單字或腔調，違者甚至可能被公開處以死刑。對此，南韓統一部公開《北韓人權報告書》，引述脫北者的證詞。

根據《韓聯社》，北韓2020年通過「反動思想文化排擊法」、2021年通過「青年教養保障法」、2023年通過「平壤文化語保護法」，全面控管並箝制居民的思想、語言習慣、文化等，一旦觸犯法律、被逮到在國內散播來自南韓的影視作品與音樂，會被北韓公開處以死刑。

儘管先前曾經有脫北者媒體針對上述實情進行報導，但南韓統一部所出刊的《2024北韓人權報告書》卻首次收錄脫北者的證詞，證實平壤當局確實更加嚴格控管居民思想。

▲今年6月25日韓站74周年紀念，北韓動員大批青年前往平壤綾羅島51競技場，出席「反美帝鬥爭」。（圖／達志影像）

曾於去年脫北的北韓男性表示，「2022年我在黃海南道XX郡的礦場親眼目睹公開處刑，遭到處決的對象是22歲的農場人員。疑似是法官的人說道，『你因為收聽傀儡（指南韓）歌曲70首、電影3部而被逮捕』；然而在審訊過程中，又追加得知他曾將南韓影視作品散播給其他7人。」

去年脫北的北韓女性透露，平壤當局居然禁止民眾在結婚時穿上白色婚紗、禁止民眾戴太陽眼鏡，「只要在結婚典禮，新娘穿上白色婚紗、新郎揹起新娘，就會被指控是學習傀儡（南韓），甚至就連戴太陽眼鏡、用酒杯喝葡萄酒、配戴多個配飾，都會被視為反動（反革命）。」

據悉，一般在北韓的婚禮，新娘必須穿著韓服（朝鮮傳統服飾）、新郎則穿上西裝。至於北韓禁止民眾戴太陽眼鏡，則是令外界感到意外，因為從北韓官媒釋出的照片來看，金正恩出席公開活動時經常戴太陽眼鏡。

▲北韓民眾在平壤地鐵戰勝站用智慧型手機瀏覽導彈試射的文字報導。（圖／達志影像／美聯社）

北韓對於語言使用的規範相當嚴格。依據韓文「頭音法則」，李氏在南韓使用的韓文中寫為「이」；然而，北韓使用的韓文並無須遵循頭音法則，李氏則寫為「리」，一旦被發現使用到南韓的寫法，會被視為反動思想文化法的處罰對象。

甚至，北韓還會派人員加強審查民眾手機裡的通訊錄，禁止民眾使用具有南韓特色的單字，包括「阿爸」（아빠）、「（職稱）先生／小姐」（님）、「老師」（쌤，南韓使用韓文中，比선생님更加通俗的用法），就連「動詞＋嘿搜呦」（~했어요，韓語口語中一種結尾表現）、「快點來」（八里哇，빨리 와）也被嚴禁使用。

2018年脫北的女性透露，「只要你拿著手機走在大街上，取締人員就會走過來審查你的手機。假設你通訊錄的聯絡人名稱寫『阿爸』，因為不是北韓境內專用的說法，因此就會被取締。」

▲北韓因新冠全球疫情封鎖國境，就連首都平壤也受到影響。（圖／達志影像／美聯社）

另外，北韓在全球新冠疫情期間，也嚴格限制民眾的出入，包括沿著邊境每隔70公尺部署一名警備隊員，只要無端進入封鎖區域，就會立刻遭到槍殺，鐵網更有電流通過，光是兩江道、慈江道（與中國接壤）地區便曾於2020至2021年槍殺3名違反封鎖規定的民眾。

北韓也曾於新冠疫情期間，新設「新冠常務」之組織與職稱，每個人民委員會或市郡黨委員會皆配置5到6名人員。2021年脫北的男性透露，某地區的黨組織書記與人民委員長，只因為擅自允許遭隔離的2名民眾洗澡，便遭到高層槍殺，死前沒有進行任何審判。

脫北者也證實，由於北韓始終無法取得新冠疫苗，因此只能試圖研發口服藥物，然而期間卻讓居民成為臨床實驗的白老鼠，甚至有居民因為服藥引發副作用而昏倒，導致實驗一度被迫中斷。