旅日注意！日本各機場「燃油短缺」航班驟減　成田單周57班次暫緩

▲日本近期燃油短缺，也波及到東京成田機場。圖為成田機場停機坪。（示意圖／VCG）

文／中央社

愈來愈多外國籍航空公司因為無法確保所需航空燃油，決定暫緩增加飛往日本各機場的航班，而這樣的缺油問題也波及到成田機場，已知單周共有57個航班被迫暫緩開航或增班。

日本經濟新聞報導，日本地方機場因為航空燃油不足，相繼發生航空公司無法增加航班的情況，日本政府為採取必要對策，6月18日已舉行協議會進行討論。

成田機場公司27日也公布今年5月機場使用現況，在國際線的外國旅客數部分，相較COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情前的2019年5月增加18%，以179萬人創5月新高紀錄。

日本放送協會（NHK）稍早曾報導，就在日本各機場因為航空燃油不足造成國際線航班相繼取消的情況下，澳洲航空（Qantas Airways）及新加坡航空（Singapore Airlines）已通知日本北海道新千歲機場，將取消或難以照原計畫營運今年冬季定期航班。

成田機場公司社長田村明比古27日在記者會上說明，連成田機場都出現因為航空燃油不足造成外國籍航空公司暫緩開航或增班的情況。現階段共有包括中國在內的亞洲6家航空公司，暫緩每周要開航或增加的57個航班。

成田機場公司表示，燃油不足原因包括石油供應商減少供應航空燃油，及從煉油廠運送燃料的船隻不足。

田村說，就在中央政府積極招攬外國觀光客造訪的情況下，因為無法供給燃油造成無法滿足新需求是十分嚴重的事態。