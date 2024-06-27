以為空姐是男的！　她隨口說了「超禮貌1字」慘被趕下飛機

▲珍娜被聯合航空官員告知不能搭乘飛機。（圖／翻攝Instagram@theperiodguru）



記者吳美依／綜合報導

美國媽媽珍娜（Jenna Longoria）宣稱，她帶著母親與16個月大的兒子「三代同堂」搭飛機時，只因為把一名聯合航空「空姐」誤認為「空少」，使用了錯誤的性別尊稱，導致一家子全被趕下飛機。

珍娜一行人26日從舊金山飛回德州家鄉，「當那名空姐把登機證遞給我時，我說『謝謝你，先生（thank you, sir）』」，接著立刻往機艙內部走去。沒想到，對方立刻變臉，伸手拉住珍娜母親，不讓老太太跟著進去。

她發現之後，趕緊向另一名空服員求助，在描述事發經過時，卻再度以「他」稱呼那一名空姐，直到被糾正「她穿裙子欸」，才知道自己失禮了。

根據珍娜說法，一名聯合航空官員隨後前來告知，一家人被禁止登機，原因是「從妳嘴巴裡說出來的話」，以及一些關於性別的貶抑言論，而且機長已經同意這個決定。最終，她與母親及兒子都被請下飛機，3人只好改買美國航空的機票。

對此，聯合航空回應，珍娜一家人被禁止登機，是因為攜帶太多隨身行李。珍娜卻反駁「這是一個絕對的謊言」，她堅稱，身為一名母親，只想要讓兒子安全上飛機，而不是關注性別代名詞，而且至今沒有收到聯合航空的道歉或賠償，「我非常震驚，這太令人痛苦了。」