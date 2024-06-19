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買票不代表就能登機！空姐曝「犯這9條」秒被趕下機：懷孕也上榜

▲▼飛機，搭飛機，客機，客艙，空服員，空姐，行李。（圖／VCG）

▲珊德拉曝光航空公司9個可能拒絕旅客登機的理由。（圖／VCG）

記者葉睿涵／編譯

暑假將近，不少人也開始準備出國旅遊，但空服員珊德拉（Sandra Jeenie Kwon）在TikTok分享了一段影片，列舉可能導致乘客在起飛前被拒絕登機的9個原因，而在網上引發熱議。

據《鏡報》報導，珊德拉提到，如果乘客在登機時看起來不太舒服或有嘔吐傾向，那麼空服員有權拒絕旅客登機。她特別提醒那些喜歡在起飛前喝點小酒的人，如果在登機前「看起來太醉」的話，就很有可能被拒絕登機。

@jeenie.weenie Beware! Airlines can deny you boarding for these reasons! #flights ♬ original sound - JEENIE

珊德拉也指出，赤腳登機或體型較大、無法安全繫上安全帶的乘客，被拒絕登機的機率也很高。至於那些懷孕的乘客，珊德拉表示，如果乘客看起來已懷孕但沒有醫生證明來佐證其懷孕周數或能夠安全飛行，那麼機組人員就有權拒絕其登機。

與此同時，空服員也可以拒絕有強烈體味，或隨身物品有異味的乘客上機，而那些有著裝要求的航空公司也可能拒載衣著過於暴露，或著裝未符合要求的乘客。珊德拉強調，乘客應對機組人員和其他乘客表示尊重，因為如果乘客的態度不友善或不尊重他人，也可能被拒絕登機。

珊德拉的影片在網上引發了廣泛討論。不少網友在留言區表示支持，認為這是保證所有乘客舒適和安全的必要措施，不過也有網友認為部分規定欠缺公平，尤其是針對懷孕的乘客，「我媽媽就是因為懷了我而無法參加她最愛的親戚的葬禮」。

▼被拒絕登機的9個理由。（圖／記者葉睿涵製圖）

▲▼被拒絕登機的9個理由。（圖／記者葉睿涵製圖）

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買票不代表就能登機！　空姐曝「犯這9條」秒被趕下機

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