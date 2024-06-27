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護照沾到「小污漬」遭拒絕登機！　英女秒噴5萬超崩潰

▲▼機場,安檢,海關,報到,check in,登機,搭飛機。（圖／CFP）

▲女子因為護照沾上小污漬被拒絕登機。（示意圖／CFP）

記者吳美依／綜合報導

英國25歲女子萊拉（Laila March）準備搭機前往墨西哥，在機場報到時，卻因為護照右上角沾到「小污漬」而被拒絕登機。情急之下，她只好多花1200英鎊（近新台幣5萬元），改搭英國航空（British Airways）班機。

BBC報導，萊拉7日在蓋特威克機場（Gatwick Airport）被途易航空（TUI）拒絕登機，因為地勤人員擔心「護照毀損」可能讓她被墨西哥拒絕入境。

萊拉形容，途易航空的行為「太瘋狂了」，因為她前一天才從摩洛哥飛回來，後來搭乘英國航空及入境墨西哥時，也都全程順利通行，「這是一個非常小的痕跡……必須非常仔細看才能看到。直到他們指出來，我才注意到。」

萊拉提出客訴後，途易航空同意補償她購買新機票的費用。不過，萊拉擔心9月要去牙買加旅遊時，可能再次被拒絕登機，因此依然申請了新的護照。

對此，途易航空發言人致歉，「顧客在預訂（機票）與旅行出發前，都會透過我們的網站和電子郵件收到通知，必須遵守英國政府的護照要求」，強烈建議乘客檢查護照是否毀損，如果報到櫃台同仁擔心，乘客可能在目的地遭拒絕入境，都有權拒絕登機。

英國護照辦公室（UK Passport Office）網站指出，護照受損的定義包括無法閱讀任何個人資訊，頁面被剪缺、撕裂、遺失或出現汙漬，「例如墨水或水」造成的損害，封面出現洞、裂痕或脫落等。

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