護照沾到「小污漬」遭拒絕登機！　英女秒噴5萬超崩潰

▲女子因為護照沾上小污漬被拒絕登機。(示意圖/CFP)



記者吳美依/綜合報導

英國25歲女子萊拉(Laila March)準備搭機前往墨西哥,在機場報到時,卻因為護照右上角沾到「小污漬」而被拒絕登機。情急之下,她只好多花1200英鎊(近新台幣5萬元),改搭英國航空(British Airways)班機。

BBC報導,萊拉7日在蓋特威克機場(Gatwick Airport)被途易航空(TUI)拒絕登機,因為地勤人員擔心「護照毀損」可能讓她被墨西哥拒絕入境。

萊拉形容,途易航空的行為「太瘋狂了」,因為她前一天才從摩洛哥飛回來,後來搭乘英國航空及入境墨西哥時,也都全程順利通行,「這是一個非常小的痕跡……必須非常仔細看才能看到。直到他們指出來,我才注意到。」

