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搭機脫鞋好放鬆？空服員叮嚀「襪子別穿這顏色」　以免你受傷

▲▼機艙,飛機,搭飛機。（圖／CFP）

▲資深空服員建議，搭飛機不要穿深色襪子。（示意圖／CFP，下同。）

記者吳美依／綜合報導

一些人搭飛機時，喜歡在座位上脫襪子，增添旅途舒適度。不過，外國資深空服員建議，如果喜歡這麼做，千萬別穿深色襪子，以免害自己受傷了。

空服員克里斯（Kris Major）擁有25年飛行經驗，他向CNN表示，如果乘客習慣在飛機上伸展身體，應該避免穿深色襪子，「尤其在夜間航班上，如果把腳放到走道上，還穿深色襪子，我們看不到你，還會被你絆倒。這對我們來說有點麻煩。」

《太陽報》採訪的空服員也說，「如果你把腳伸到走道，而我們推著餐車經過，最終你會被輾過去，而且這是你的錯……你知道那裡會有餐車經過。」

▲▼機艙,飛機,搭飛機。（圖／CFP）

儘管在飛機上脫襪仍有爭議，但克里斯對此表達支持，他說空服員也經常這麼做，尤其在長途航班上更是如此，不過「如果你的腳會臭，那就是問題了。」

此外，千萬不可以赤腳搭飛機，因為這不僅會讓其他乘客感覺噁心，也可能構成安全風險。

前空服員東尼（Tony Kuna）解釋，萬一航班發生緊急狀況，現場將散佈各種碎片殘骸，阻擋通往出口的道路，「如果你的腳沒有受到適當保護，將很難抵達安全之處。」出於相同原因，也不應該穿涼鞋、夾腳拖、高跟鞋等，最好的選擇則是運動鞋。

搭飛機「千萬別穿涼鞋、拖鞋」　前空服員警告：超危險！

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