當代藝術館打造「彩虹窗景」！25組LGBTQ作品「Q POWER」展出

▲台北當代藝術館於MoCA Studio推出「Q POWER」展覽，展出25組LGBTQ+原創作品。（圖／台北當代藝術館）

記者林育綾／台北報導

台北當代藝術館將於明（22）日起在MoCA Studio推出「Q POWER」展覽，為此打造6扇「彩虹窗景」，象徵多元、包容，此次展出25組LGBTQ+原創作品，從面對性別認同的困境、挑戰，到逐步追尋自我認同、邁向自信與驕傲的過程，期待向社會傳遞多元正向的能量，改善大眾對LGBTQ+社群的刻板印象。

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▲25組LGBTQ+原創作品，以多樣的創作形式，呈現LGBTQ+故事。（圖／台北當代藝術館）

「Q POWER」展覽展出25組入圍彩虹大平台Q POWER五大獎項的作品，包含「Q Video影像創作獎」、「Q Music音樂創作獎」、「Q Campaign創意行銷獎」、「Q Literature文字創作獎」、「Q POWER精神獎」，以多樣的創作形式，呈現LGBTQ+故事，展現當代多元性別樣貌與生命能量。

▲彩虹窗景，象徵著多元性和包容性、追求性別平權的目標。（圖／台北當代藝術館）

進入MoCA Studio展區，首先映入眼簾的是6扇彩虹窗景，象徵著多元性和包容性、追求性別平權的目標。展間作品配置打破獎項分類，將相似主題分為「fear」和「POWER」兩大區塊，從情感／情慾的初探，到面對性別認同的困境與挑戰，以及逐步追尋自我認同，並邁向自信與驕傲的過程。

▲▼展覽分為「fear」和「POWER」兩大區塊，以「鏡面走道」貫穿連結。（圖／台北當代藝術館）

兩區塊以「鏡面走道」貫穿連結，象徵透過閱讀他人的故事，看見自己的身影，並從中獲得力量。每件作品雖是各自獨立的故事，卻能窺見些許共通性，透過不同媒介反映了台灣當代。

走廊設置觀眾互動區域，邀請觀眾觀展後，留下自己生命中面對恐懼、展現勇敢的故事回應展覽，期許透過各種不同的生命故事發揮影響力，推動同理、尊重多元的價值觀。

▲▼台北當代藝術館將於MoCA Studio推出「Q POWER」展覽，展出25組LGBTQ+原創作品。（圖／台北當代藝術館）



當代館館長駱麗真表示，當代館長期以藝術呈現各種社會議題，這次與累積多年性別倡議經驗的彩虹大平台合作，藉由影像、音樂、文學等多元創作與生命故事，跨越性別的隔閡與邊界，呈現多元性別族群的聲音、生活樣貌，期待社會能朝向更友善、更尊重多元性別的方向邁進。

大平台執行長鄧筑媛提到，大平台於2022年舉辦首屆Q POWER系列活動，獲得廣大回響，今年首度匯聚入圍作品，邀請微波造浪黃遠君擔任策展人，精心策劃「Q POWER」展覽，希望透過展覽豐富的形式，傳達核心理念，向社會傳遞多元正向的能量，改善大眾對LGBTQ+的刻板印象。

MoCA Studio「Q POWER」

展覽時間：2024/06/22(六)-08/11(日)

展覽地點：台北當代館藝術館 實驗展場 (ＭoCA Studio)

展覽網頁：https://mocatpe.tw/art04JAvjq