民眾黨不分區立委「兩年條款」將轉彎？　周榆修：黨內確實有雜音

▲民眾黨主席柯文哲。（圖／民眾黨提供）

記者郭運興／台北報導

2024大選民眾黨拿下8席不分區立委，當時民眾黨主席柯文哲曾提出「兩年條款」，也就是在2026將更換現任8席立委，由排名9到16名的不分區名單遞補。不過民眾黨秘書長周榆修今（27日）受訪時坦承，近來黨內確實有「不該這樣換」的建議與雜音，但目前方向未變；對於新舊立委如何銜接、符合外界期待，他說，民眾黨正在努力當中。

周榆修於節目「POP撞新聞」受訪，主持人黃暐瀚問到，柯文哲曾提過，2026將更換不分區立委，這樣的目標有沒有改變？周榆修表示，「兩年條款」是過去民眾黨在選舉突圍過程中，選擇不分區排名第1到8名做兩年、第9到16名再做另外兩年的計畫。

周榆修指出，但最近確實有許多「不該這樣換」的雜音、建議，民眾黨是多元的政黨，並非北韓，不會不容許別人提出意見，但目前方向未變。

周榆修認為，如果不分區立委全換，雖然不是「菜」就一定不好，但前兩年的1到8名如何銜接後兩年的9到16名，以符合外界期待，民眾黨正在努力當中。

至於議員提名「N+1」計畫，柯文哲曾說，N+1的意思就是擴張，目前民眾黨全台僅14位議員，地方是多席次選舉，未來會重啟海選徵才，去徵詢找到適當的人。

對此，周榆修指出，政黨要發展還是必須往上走，民眾黨在現在沒有議員的地區，都希望能夠提名優質人選，更重要的是「希望每個縣市都能成立黨團」，也就是至少3席以上。

另外，周榆修強調，民眾黨就是「藍綠之外的存在」，既不是「小藍」，也不會是「小綠」，民眾黨就是民眾黨，會努力走出台灣民主的第三條路。

▼民眾黨秘書長周榆修。（圖／記者林敬旻攝）