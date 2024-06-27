柯文哲批賴清德走向獨裁　朱立倫認同：賴的個人意志超越民主

▲國民黨主席朱立倫出席國會改革宣講苗栗場爭取民意支持。（圖／國民黨提供）



記者鄭佩玟／台北報導

總統賴清德宣布向憲法法庭聲請釋憲及暫時處分，民眾黨主席柯文哲對此批，一個國家會滅亡是因為有瘋狂的領導人，如希特勒，且賴清德說在釋憲結果出來之前，不會依照已經三讀通過的法律到立法院國情報告，「這正是個人凌駕法律，走上獨裁的第一步。」國民黨主席朱立倫今（27日）受訪時認同柯的說法，「賴清德就是用鬥，用個人意志超越一切、超越民主。」

柯文哲嗆賴清德，將個人好惡凌駕在法律之上，是賴清德政治生涯的慣性，如當年身為台南市長卻不進入議會232天，最後因為大批登革熱死亡案例，在輿論壓力之下，才重回議會。賴清德要尊重法律，台灣人民才會依照法律尊重賴清德的總統身分，但總統帶頭違背法律，那法治國家的基礎將蕩然無存，人民對賴清德總統身分的尊重也將消失。

朱立倫今日赴苗栗出席國會改革宣講時也指出，事實上，這次國會改革的所有法案，跟幾年前民進黨提出的版本一模一樣，是民進黨前輩、大老長期以來的主張，也是大法官會議已經解釋過的。如果民進黨自己違反自己的初衷、違反當時改革的決心，而用違憲這樣的理由來做遮羞布，最後的結果社會絕對不能接受。

朱立倫認為，賴清德就是用鬥，用個人意志超越一切、超越民主，今天台灣6成的民意都展現出來這樣（國會改革）的決心，按照憲法，行政院唯一的一條路就是「必須接受」，為什麼還要賴皮？為什麼還要鬥到底？民進黨鬥國會，還要鬥在野黨，社會再鬥下去，台灣真的是雞犬不寧，國不泰、民不安、家不和、萬事就不興。